Как солнце «убивает» зрение: почему их нужно ность даже в облачную погоду

Солнцезащитные очки давно стали не просто элементом стиля, но и необходимым средством защиты органов зрения. Их носят не только в летние солнечные дни, но и вечером, в любое время года. Первоначально такие очки предназначались исключительно для летчиков — в США их называли «антислепящими защитными очками», и все модели имели одинаковую каплевидную форму. В 1930-х годах они стали доступны широкой публике, быстро завоевав популярность. Сегодня ассортимент включает сотни моделей на любой вкус, а дизайнеры и бренды ежегодно выпускают новые коллекции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Тechinsider.

Фото: Unsplash

Зачем нужны солнцезащитные очки

По мнению специалистов, существует как минимум четыре объективных причины, почему их стоит носить:

Защита от яркого света. Очки уменьшают слепящее действие солнца, предотвращают появление морщин от постоянного прищуривания и снижают дискомфорт. Блокировка ультрафиолетовых лучей. Они препятствуют вредному воздействию УФ-излучения на сетчатку и помогают избежать офтальмологических заболеваний. Защита от ветра и пыли. Особенно актуально для тех, кто носит контактные линзы, предотвращая их пересыхание и попадание пыли. Снижение усталости глаз. Очки уменьшают нагрузку на зрение, предотвращая головные боли и переутомление.

Летом, когда люди больше времени проводят на открытом воздухе, эти функции становятся особенно важными.

Вред ультрафиолета для глаз

УФ-излучение оказывает кратковременное и долгосрочное негативное воздействие. Кратковременные эффекты — слезотечение, светобоязнь, покраснение глаз, ожог роговицы. Долгосрочные — развитие серьезных заболеваний:

катаракта;

макулярная дистрофия;

птеригий;

рак глаза;

климатическая капельная кератопатия.

Все эти болезни могут привести к ухудшению зрения или слепоте, поэтому защита глаз должна начинаться с детства.

Как выбрать солнцезащитные очки

При выборе важно учитывать три критерия:

Комфорт — отсутствие необходимости щуриться, четкое изображение без искажений.

Безопасность — линзы должны полностью блокировать спектр УФ-лучей.

Удобство — оправа не должна сползать или натирать.

Рекомендуются спокойные тона линз (черный, зеленый, коричневый), так как яркие цвета могут утомлять глаза. Материал оправы и линз выбирают в зависимости от образа жизни: для активных людей лучше пластиковые оправы и линзы, для стиля — стеклянные.

Очки для горных условий

В горах солнечное излучение особенно интенсивно, а отражение от снега усиливает количество УФ-лучей. Это повышает риск «снежной слепоты» — ожога глаз. Для альпинистов и туристов рекомендуется:

максимальная защита от УФ-лучей;

плотное прилегание оправы;

боковые защитные стекла;

фотохромные линзы или несколько пар очков разной степени затемнения.

Правила ухода за очками

Чтобы аксессуар прослужил дольше:

храните его в футляре или чехле;

протирайте линзы салфеткой из микрофибры;

не используйте бытовые аэрозоли и косметические средства для очистки;

не оставляйте очки на солнце или песке;

кладите их линзами вверх;

очищайте от пыли и грязи регулярно.

Бережный уход позволяет сохранить не только внешний вид очков, но и их защитные свойства.