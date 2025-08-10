18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.49
627.7
6.75
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.08.2025, 11:50

С 1 сентября в России повышаются пошлины для мигрантов

Новости Мира 0 432

С начала осени 2025 года в России вступают в силу новые тарифы государственных пошлин, касающихся регистрации, миграционного учета и оформления документов для иностранных граждан. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров. Изменения закреплены Федеральным законом № 271-ФЗ от 31 июля 2025 года, который корректирует статью 333.28 Налогового кодекса РФ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Новые тарифы для регистрации и учета

  • Постановка на учет по месту пребывания для иностранных граждан и лиц без гражданства (за исключением участников эксперимента по дополнительному учету мигрантов) станет платной — 500 рублей вместо нынешней бесплатной процедуры.

  • Продление срока временного пребывания в РФ, если он не привязан к визе, обойдется в 1 000 рублей.

Изменения в оформлении разрешений на работу

  • Продление разрешения на работу или оформление патента4 200 рублей.

  • Выдача дубликатов разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также внесение изменений в них — 2 100 рублей.

Повышение платы за регистрацию по месту жительства

Регистрация по месту жительства для мигрантов подорожает более чем в два раза — с 420 рублей до 1 000 рублей.

Ожидаемые последствия

По словам Евгения Машарова, рост пошлин не окажет негативного влияния на легальных трудовых мигрантов, которые соблюдают российские законы. Однако меры могут снизить приток нелегальной миграции, так как повышенные сборы усложнят жизнь тем, кто работает в стране без официального статуса.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…