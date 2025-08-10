С 1 сентября в России повышаются пошлины для мигрантов

Қазақ тіліне аудару

С начала осени 2025 года в России вступают в силу новые тарифы государственных пошлин, касающихся регистрации, миграционного учета и оформления документов для иностранных граждан. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров. Изменения закреплены Федеральным законом № 271-ФЗ от 31 июля 2025 года, который корректирует статью 333.28 Налогового кодекса РФ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Новые тарифы для регистрации и учета

Постановка на учет по месту пребывания для иностранных граждан и лиц без гражданства (за исключением участников эксперимента по дополнительному учету мигрантов) станет платной — 500 рублей вместо нынешней бесплатной процедуры.

Продление срока временного пребывания в РФ, если он не привязан к визе, обойдется в 1 000 рублей.

Изменения в оформлении разрешений на работу

Продление разрешения на работу или оформление патента — 4 200 рублей .

Выдача дубликатов разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также внесение изменений в них — 2 100 рублей.

Повышение платы за регистрацию по месту жительства

Регистрация по месту жительства для мигрантов подорожает более чем в два раза — с 420 рублей до 1 000 рублей.

Ожидаемые последствия

По словам Евгения Машарова, рост пошлин не окажет негативного влияния на легальных трудовых мигрантов, которые соблюдают российские законы. Однако меры могут снизить приток нелегальной миграции, так как повышенные сборы усложнят жизнь тем, кто работает в стране без официального статуса.