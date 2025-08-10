Американец начал видеть галлюцинации из-за составленной при помощи ИИ диеты

Қазақ тіліне аудару

В США 60-летний мужчина оказался в психиатрической клинике после того, как следовал рекомендации нейросети ChatGPT. Пенсионер решил отказаться от обычной поваренной соли и обратился к искусственному интеллекту за советом, чем её можно заменить. Среди предложенных вариантов оказался бромид натрия — химическое соединение, известное своей токсичностью, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock

Последствия трёхмесячной диеты

В течение трёх месяцев мужчина использовал бромид натрия в приготовлении пищи. Постепенно его состояние начало ухудшаться: появились галлюцинации, признаки паранойи и дезориентации. По словам врачей из Вашингтонского университета, опубликовавших случай в журнале ACP Journals, пациент также жаловался на психотические эпизоды.

Психоз и госпитализация

Во время бесед с медиками мужчина утверждал, что его отравил сосед, и предпринимал попытки сбежать из клиники. Из-за тяжёлого психического состояния его отправили на принудительное лечение. Спустя две недели терапии врачи отметили улучшение — психоз отступил, и пациент пришёл в стабильное состояние.

ИИ и непредсказуемые сценарии

Случай вызвал новую волну дискуссий о рисках использования искусственного интеллекта без экспертного контроля, особенно в вопросах, касающихся здоровья и питания.

Другие необычные истории общения с ИИ

В конце июля в Бразилии пожилая женщина по имени Андреа рассказала, что влюбилась в чат-бота ChatGPT. Первоначально она обратилась к программе за помощью в написании книги, но спустя несколько сеансов общения почувствовала эмоциональную привязанность и дала виртуальному собеседнику имя — Тео.