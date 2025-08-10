18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.49
627.7
6.75
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.08.2025, 16:05

Земля пережила 30 часов геомагнитной активности: прогнозы специалистов

Новости Мира 0 408

Магнитная буря, продолжавшаяся более 30 часов, завершилась утром 10 августа 2025 года. Геомагнитные индексы стабилизировались, однако специалисты предупреждают о возможных новых возмущениях в ближайшие дни. Земля продолжает находиться в зоне действия корональных дыр на Солнце, что сохраняет риски геомагнитных бурь, сообщает  Lada.kz со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

 

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Магнитная буря, начавшаяся утром 9 августа, достигла пика уровня G2.0 и продолжалась более 30 часов. Это событие стало самым продолжительным с аналогичной бури 13–14 июня 2025 года. Уровень G2.0 соответствует умеренной геомагнитной активности, при которой возможны небольшие сбои в работе спутников и навигационных систем.

По состоянию на утро 10 августа геомагнитные индексы стабилизировались и находились в «зелёной зоне» около 10 часов. Однако Земля продолжает находиться в зоне действия корональных дыр на Солнце, что приводит к повышенной скорости солнечного ветра, примерно на 50 % выше нормы. Также наблюдаются скачки температуры и индукции межпланетного магнитного поля.

Специалисты предупреждают, что геомагнитные возмущения могут продолжаться до середины следующей недели, пока корональные дыры не переместятся в западную часть Солнца и перестанут оказывать влияние на Землю.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…