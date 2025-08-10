Земля пережила 30 часов геомагнитной активности: прогнозы специалистов

Қазақ тіліне аудару

Магнитная буря, продолжавшаяся более 30 часов, завершилась утром 10 августа 2025 года. Геомагнитные индексы стабилизировались, однако специалисты предупреждают о возможных новых возмущениях в ближайшие дни. Земля продолжает находиться в зоне действия корональных дыр на Солнце, что сохраняет риски геомагнитных бурь, сообщает Lada.kz со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Фото pixabay.com

Магнитная буря, начавшаяся утром 9 августа, достигла пика уровня G2.0 и продолжалась более 30 часов. Это событие стало самым продолжительным с аналогичной бури 13–14 июня 2025 года. Уровень G2.0 соответствует умеренной геомагнитной активности, при которой возможны небольшие сбои в работе спутников и навигационных систем.

По состоянию на утро 10 августа геомагнитные индексы стабилизировались и находились в «зелёной зоне» около 10 часов. Однако Земля продолжает находиться в зоне действия корональных дыр на Солнце, что приводит к повышенной скорости солнечного ветра, примерно на 50 % выше нормы. Также наблюдаются скачки температуры и индукции межпланетного магнитного поля.

Специалисты предупреждают, что геомагнитные возмущения могут продолжаться до середины следующей недели, пока корональные дыры не переместятся в западную часть Солнца и перестанут оказывать влияние на Землю.