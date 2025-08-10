Выбрана самая уродливая собака в мире

Қазақ тіліне аудару

В США прошёл ежегодный конкурс, посвящённый самой уродливой собаке в мире. По итогам этого необычного состязания победу одержала двухлетняя бульдог по кличке Петуния. Об этом событии сообщает авторитетное издание The New York Times, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Noah Berger / AP

Необычная история Петунии: спасение и новый дом

Петуния — бесшерстная смесь английского и французского бульдога, которая родилась и выросла в Юджине, штат Орегон. Однако её детство прошло в тяжелых условиях: она жила у непорядочного заводчика в Лас-Вегасе. Позже спасатели из приюта Luvable Dog Rescue забрали её, доставили в Орегон и оказали необходимую медицинскую помощь. Теперь Петуния живёт новой жизнью, окружённая заботой и вниманием.

Конкурс в Петалуме: красота в уникальности

Сам конкурс самых уродливых собак мира проводится ежегодно с 1971 года в городе Петалума, штат Калифорния. Его главная цель — показать, что настоящая красота питомца не в породе и внешности, а в любви и радости, которую он дарит своим владельцам. Петуния стала ярким примером этой идеи — несмотря на необычный внешний вид, она завоевала сердца жюри и зрителей.

Значение конкурса и общественный резонанс

Этот необычный конкурс привлекает внимание общественности к вопросам ответственного отношения к животным и борьбе с жестоким обращением. Истории, подобные судьбе Петунии, напоминают о важности спасения и поддержки питомцев из трудных условий.