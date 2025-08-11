18+
11.08.2025, 07:20

Правая или левая: на какой руке лучше носить часы, чтобы привлечь удачу и забыть о проблемах

Новости Мира

Наручные часы давно перестали быть просто прибором для определения времени — сегодня это важный элемент стиля и имиджа, который способен дополнить любой образ. Особенно популярны смарт-часы с множеством функций, однако классические модели остаются вне времени и всегда в моде, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Тем не менее, многие до сих пор задаются вопросом: на какой руке правильнее носить часы? Как сделать так, чтобы этот аксессуар не только смотрелся гармонично, но и приносил удачу, помогал справляться с проблемами и открывал новые возможности?

На какой руке носят часы — этикет и практические рекомендации

Согласно классическим нормам этикета, наручные часы принято носить на левой руке. Такая традиция связана с тем, что большинство людей — правши, а часы на левой руке не мешают выполнять повседневные дела и меньше подвергаются риску повреждений.

Тем не менее, этот совет не универсален. Для левшей, у которых доминантной является левая рука, удобнее носить часы на правой руке. Таким образом можно снизить вероятность случайных ударов и продлить срок службы аксессуара.

Главное — чтобы часы сидели на руке комфортно: не слишком свободно, чтобы не болтались, но и не слишком плотно, чтобы не причиняли дискомфорт.

Приметы и символика: что означают часы на правой и левой руке

В культуре и народных поверьях существует множество примет, связанных с наручными часами.

  • Часы на левой руке традиционно считаются символом удачи в личной жизни, любви и семейных отношениях. Считается, что аксессуар, надетый на левую руку, притягивает положительную энергию и помогает в достижении гармонии и успеха в домашних делах.

  • Часы на правой руке символизируют силу воли, уверенность в себе и целеустремленность. Такой вариант выбора нередко ассоциируется с карьерным ростом, профессиональными достижениями и активным образом жизни.

По мнению экспертов, часы, надетые на правую руку, могут открыть путь к изменениям и новым возможностям. Если в жизни сейчас всё устраивает, лучше остановиться на левом запястье.

Итог: как выбрать руку для ношения часов

  • Если вы хотите подчеркнуть свою решительность и направленность на карьеру — выбирайте правую руку.

  • Если же для вас важнее семейные ценности и гармония в личной жизни — отдайте предпочтение левой руке.

  • Также ориентируйтесь на удобство и свои индивидуальные привычки.

В любом случае, наручные часы — это не только функциональный предмет, но и мощный символ, который способен нести энергию и влиять на ваше настроение и успех.

