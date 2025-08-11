Россиянин зашел в «Магнит» в Таджикистане — не понял, как они выживают: зарплаты и пенсии «добили»

Қазақ тіліне аудару

В Таджикистане работает известная в России торговая сеть «Магнит», однако местные магазины заметно отличаются от привычных супермаркетов. Здесь используется формат «суперэконом», который в России можно сравнить с магазинами «Светофор», «Доброцен» или «Победа», сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Анастасия Бочевская

Российский социальный экономист, автор проекта «Кризистан», посетил один из таких магазинов в Душанбе, изучил цены и задался вопросом — как при местних доходах жители могут позволить себе такие покупки.

Продукты и их стоимость

По наблюдениям специалиста, наценка регулируется только на социально значимые товары, а на остальную продукцию цены близки к российским.

Примерные цены (в пересчёте на рубли):

Мука — 10 кг за 506 рублей (50 рублей/кг)

Масло подсолнечное — 127 рублей/литр

Мясо: Говядина — 675–900 рублей/кг Фарш говяжий — 931 рубль/кг Баранина — 711–728 рублей/кг Целая курица — 398 рублей Куриные голени — 370 рублей/кг

Крупы: Пшено — 76 рублей/500 г Перловка — 101 рубль/кг Гречка — 117 рублей/кг

Прочее: Сахар — 125 рублей/кг Соль — 34 рубля/кг Яйца — от 135 рублей за десяток



Доходы в разы ниже российских

Экономист отметил, что при схожем уровне цен с Россией покупательная способность населения в Таджикистане крайне низкая.

ВВП на душу населения (2024, по данным МВФ): Таджикистан — 1270 долларов в год Россия — 13 320 долларов в год

Средняя пенсия (2023): около 3 180 рублей

Вывод

Цены на продукты в таджикских магазинах сопоставимы с российскими, но уровень доходов — почти в десять раз ниже. По словам экономиста, это ставит перед жителями республики серьёзный вопрос: как выживать при таких расходах и таких зарплатах.