Россиянин зашел в «Магнит» в Таджикистане — не понял, как они выживают: зарплаты и пенсии «добили»

В Таджикистане работает известная в России торговая сеть «Магнит», однако местные магазины заметно отличаются от привычных супермаркетов. Здесь используется формат «суперэконом», который в России можно сравнить с магазинами «Светофор», «Доброцен» или «Победа», сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Российский социальный экономист, автор проекта «Кризистан», посетил один из таких магазинов в Душанбе, изучил цены и задался вопросом — как при местних доходах жители могут позволить себе такие покупки.
По наблюдениям специалиста, наценка регулируется только на социально значимые товары, а на остальную продукцию цены близки к российским.
Примерные цены (в пересчёте на рубли):
Мука — 10 кг за 506 рублей (50 рублей/кг)
Масло подсолнечное — 127 рублей/литр
Мясо:
Говядина — 675–900 рублей/кг
Фарш говяжий — 931 рубль/кг
Баранина — 711–728 рублей/кг
Целая курица — 398 рублей
Куриные голени — 370 рублей/кг
Крупы:
Пшено — 76 рублей/500 г
Перловка — 101 рубль/кг
Гречка — 117 рублей/кг
Прочее:
Сахар — 125 рублей/кг
Соль — 34 рубля/кг
Яйца — от 135 рублей за десяток
Экономист отметил, что при схожем уровне цен с Россией покупательная способность населения в Таджикистане крайне низкая.
ВВП на душу населения (2024, по данным МВФ):
Таджикистан — 1270 долларов в год
Россия — 13 320 долларов в год
Средняя пенсия (2023): около 3 180 рублей
Цены на продукты в таджикских магазинах сопоставимы с российскими, но уровень доходов — почти в десять раз ниже. По словам экономиста, это ставит перед жителями республики серьёзный вопрос: как выживать при таких расходах и таких зарплатах.
