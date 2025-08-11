Как ускорить Wi-Fi на смартфоне: простой и бесплатный способ

Қазақ тіліне аудару

Иногда домашний Wi-Fi ведет себя непредсказуемо: сигнал есть, но страницы загружаются медленно, видео тормозит, а мессенджеры отправляют сообщения с задержкой. Причина не всегда в провайдере или роутере — замедлять интернет может сам смартфон. Эксперты рассказали о простом приеме, который поможет заметно ускорить соединение без дополнительных затрат, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото: tapscape.com

В чем суть трюка

Один из блогеров показал, что улучшить скорость Wi-Fi можно всего за пару минут, просто сменив DNS-сервер в настройках телефона. Стандартный DNS, используемый устройством, может быть перегружен или работать неэффективно для вашего региона. В результате каждый запрос к сайту проходит длинным маршрутом, что создает задержки. Быстрый DNS решает эту проблему, сокращая время отклика.

Пошаговая инструкция для Android

Откройте настройки смартфона и перейдите в раздел с Wi-Fi. Найдите свою сеть и нажмите на значок «шестеренки» рядом с ней. В дополнительном меню выберите пункт «Параметры IP» и переключите режим на «Статический». В появившихся строках введите: DNS1 — 208.67.222.222

DNS2 — 208.67.220.220 Сохраните изменения — смартфон начнет работать через быстрый и стабильный сервер.

Дополнительные шаги для максимального эффекта

Помимо смены DNS, можно выполнить несколько простых действий, которые еще больше ускорят интернет и улучшат работу устройства:

Установить приоритет подключения к 4G/LTE в настройках сети.

Очистить кэш и удалить старые данные приложений, чтобы освободить память.

Включить на несколько секунд режим полета , а затем отключить его, чтобы переподключиться к сети.

Обновить прошивку устройства — после этого часто повышается общая производительность.

Итог

Чтобы разогнать интернет, необязательно менять роутер, покупать новый смартфон или оформлять более дорогой тариф. Иногда достаточно ввести пару цифр в настройках и потратить на это три минуты — и Wi-Fi действительно начинает «летать».