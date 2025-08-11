18+
11.08.2025, 15:24

Названы восемь заболеваний, которые вызывает недосыпание

Новости Мира 0 682

Сон менее семи часов в сутки может значительно повысить риск развития ряда серьёзных заболеваний. Как сообщила изданию Terra невролог Джанаина Азеведу Сантос Пачеко, хронический недосып оказывает разрушительное влияние на сердечно-сосудистую, эндокринную и нервную системы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Какие болезни провоцирует недостаток сна

Врач назвала восемь недугов, вероятность которых возрастает при регулярном недосыпании:

  • гипертония;

  • инфаркт;

  • инсульт;

  • ожирение;

  • сахарный диабет;

  • деменция;

  • депрессия;

  • тревожное расстройство.

Почему недосып так опасен

По словам специалиста, сокращение времени сна нарушает баланс гормонов стресса и обмена веществ, повышает уровень воспаления в организме и артериальное давление. Это негативно сказывается на работе сердца и сосудов, а сбой в выработке инсулина увеличивает вероятность ожирения и диабета.

Хронический недосып также вызывает перенапряжение нервной системы, что может привести к психическим расстройствам и когнитивным нарушениям — ухудшению памяти, внимания и скорости реакции.

Риски для безопасности

Люди, которые регулярно не высыпаются, чаще сталкиваются с сонливостью днём и замедленной реакцией. Это повышает вероятность дорожно-транспортных происшествий, а также несчастных случаев на производстве.

Как улучшить качество сна

Эксперт рекомендует придерживаться стабильного режима: ложиться и вставать в одно и то же время, обеспечивать в спальне полную темноту и отказаться от использования гаджетов за несколько часов до сна.

