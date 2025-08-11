Тюремный скандал: в США надзирательница завела романы с тремя заключёнными и ограбила их

Қазақ тіліне аудару

В США, в штате Пенсильвания, произошёл громкий инцидент, связанный с нарушением служебной этики и уголовным преступлением. Сотрудницу исправительного учреждения обвинили в том, что она вступала в интимные отношения с тремя заключёнными и использовала служебные данные для мошенничества, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pxhere.com

Кто подозревается: подробности о надзирательнице

35-летняя Кристина Миллер работала в тюрьме SCI Forest, расположенной в городе Мариенвилль. По информации следствия, несколько лет назад она начала личные отношения с тремя мужчинами, отбывающими наказание в этом исправительном учреждении.

Использование служебных данных для преступных целей

Обвинения в адрес Миллер включают незаконное получение и передачу персональных данных своих любовников-заключённых. Она передала эту информацию своему сообщнику, который находился на свободе. Подельник использовал украденные сведения для проведения мошеннических действий.

Что известно о мошеннической схеме

Точные детали и масштабы мошенничества пока не раскрываются правоохранительными органами. Известно лишь, что преступная деятельность была обнаружена и расследование продолжается.

Арест и меры пресечения

Кристина Миллер была задержана 6 августа. В настоящее время она находится под стражей. Суд назначил ей залог в размере 100 тысяч долларов США, что примерно составляет 7,9 миллиона рублей, сообщает телеканал CBS News.

Общая информация о тюрьме SCI Forest

Тюрьма SCI Forest является крупным исправительным учреждением, в котором работают около 680 сотрудников. В настоящее время здесь содержится свыше 2200 заключённых.