18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
542.66
631.98
6.77
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.08.2025, 16:30

Тюремный скандал: в США надзирательница завела романы с тремя заключёнными и ограбила их

Новости Мира 0 636

В США, в штате Пенсильвания, произошёл громкий инцидент, связанный с нарушением служебной этики и уголовным преступлением. Сотрудницу исправительного учреждения обвинили в том, что она вступала в интимные отношения с тремя заключёнными и использовала служебные данные для мошенничества, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Кто подозревается: подробности о надзирательнице

35-летняя Кристина Миллер работала в тюрьме SCI Forest, расположенной в городе Мариенвилль. По информации следствия, несколько лет назад она начала личные отношения с тремя мужчинами, отбывающими наказание в этом исправительном учреждении.

Использование служебных данных для преступных целей

Обвинения в адрес Миллер включают незаконное получение и передачу персональных данных своих любовников-заключённых. Она передала эту информацию своему сообщнику, который находился на свободе. Подельник использовал украденные сведения для проведения мошеннических действий.

Что известно о мошеннической схеме

Точные детали и масштабы мошенничества пока не раскрываются правоохранительными органами. Известно лишь, что преступная деятельность была обнаружена и расследование продолжается.

Арест и меры пресечения

Кристина Миллер была задержана 6 августа. В настоящее время она находится под стражей. Суд назначил ей залог в размере 100 тысяч долларов США, что примерно составляет 7,9 миллиона рублей, сообщает телеканал CBS News.

Общая информация о тюрьме SCI Forest

Тюрьма SCI Forest является крупным исправительным учреждением, в котором работают около 680 сотрудников. В настоящее время здесь содержится свыше 2200 заключённых.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…