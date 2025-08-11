18+
11.08.2025, 18:14

Ученые назвали самое полезное масло: не оливковое, не подсолнечное — в 3 раза полезнее льняного

Масло — важный элемент рациона, который многие используют ежедневно. Но какое из множества видов масел действительно приносит наибольшую пользу организму? Этот вопрос взяли на себя исследователи из Кембриджского университета, чтобы провести масштабное научное исследование и выявить лидера среди популярных масел

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Особенности исследования: кто и как участвовал

В эксперименте приняли участие 94 добровольца в возрасте от 50 до 75 лет. Для объективности участников разделили на три группы:

  • Первая группа получала кокосовое масло.

  • Вторая — оливковое масло.

  • Третья — сливочное масло.

До начала исследования ученые тщательно оценили состояние здоровья всех добровольцев, чтобы отслеживать изменения в ходе эксперимента.

Условия эксперимента: что нужно было делать участникам

В течение четырёх недель каждый участник ежедневно употреблял 50 граммов масла. Важно, что масло можно было использовать по-разному — для жарки или как заправку к салатам, чтобы максимально приблизить условия эксперимента к реальной жизни.

Особое внимание исследователи уделили изменениям в уровне холестерина — как «плохого» (ЛПНП), так и «хорошего» (ЛПВП).

Результаты: кокосовое масло оказалось лидером

  • У участников, которые употребляли сливочное масло, уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) вырос на 10%, что считается негативным изменением.

  • Группа, потреблявшая кокосовое масло, показала обратную тенденцию: уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП) увеличился на 15%, а «вредного» — снизился на 5%.

Таким образом, кокосовое масло не только не ухудшало показатели здоровья, но и улучшало их.

Почему кокосовое масло полезнее льняного и других?

Главной полезной составляющей кокосового масла считается лауриновая кислота. Это природное вещество способно:

  • Укреплять иммунитет;

  • Обладать антибактериальными свойствами;

  • Противостоять грибковым инфекциям.

По этим причинам кокосовое масло в три раза полезнее льняного и многих других масел, широко известных своими полезными свойствами.

4
1
1
