«Она мне не мешала»: мужчина 2 месяца проходил с пулей в груди до наступления инфаркта

Қазақ тіліне аудару

В Санкт-Петербурге произошёл необычный медицинский случай: 44-летний мужчина два месяца ходил с пулей, застрявшей в груди, и лишь после инфаркта обратился за помощью врачей, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: houstonheartcenter.com

Несчастный случай с пневматическим ружьём

Инцидент случился, когда петербуржец чистил своё пневматическое ружьё. Внезапно произошёл выстрел — пуля отрикошетила и попала прямо в грудь мужчины. Несмотря на серьёзность ранения, пострадавший не спешил обращаться к медикам.

Отсроченное обращение к врачам и первичный осмотр

Лишь спустя несколько дней россиянин посетил поликлинику, где медики сообщили, что сердце не пострадало и пуля не угрожает жизни. Тем не менее, ему рекомендовали проконсультироваться у сердечно-сосудистого хирурга в госпитале для ветеранов войн.

Посещение специалиста через месяц — тревожные диагнозы

Мужчина обратился к кардиохирургу только спустя месяц, когда начал испытывать боли в области сердца. В ходе обследования обнаружились серьёзные проблемы:

Полная закупорка одной из главных артерий сердца

Недостаточность митрального клапана

Пуля, находящаяся всего в 2 миллиметрах от стенки предсердия рядом с важными сосудами

Врач: «Пациенту крупно повезло»

Хирург Тимофей Горшенин отметил, что ситуация могла закончиться трагично. В любой момент могла произойти сердечная катастрофа — инфаркт. И именно в момент приступа мужчина уже был в больнице, что и спасло ему жизнь.

Операция и успешное восстановление

В ходе хирургического вмешательства врачи удалили пулю, восстановили работу митрального клапана и провели шунтирование правой коронарной артерии. Операция прошла успешно, и пациент начал выздоравливать.

Причины сердечных заболеваний не связаны с пулей

По словам хирурга, сама пуля не стала причиной инфаркта. Обычно к таким серьёзным проблемам приводят другие факторы: