Превратилась в бабушку: 28-летняя девушка постарела на десятки лет во время беременности

Қазақ тіліне аудару

В Малайзии произошла удивительная и в то же время тревожная история: 28-летняя Фарах Файзал, ожидая ребенка, столкнулась с резким и неожиданным изменением своего внешнего вида. Всего через несколько месяцев после наступления беременности молодая женщина начала стремительно стареть, что вызвало серьезное беспокойство как у нее самой, так и у окружающих, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: odditycentral.com

Стремительное старение и тяжелые кожные проблемы

Согласно публикации Oddity Central, изменения в состоянии Фарах были поразительными. Лицо будущей мамы стало покрываться глубокими морщинами, кожа потеряла свою мягкость и гладкость, приобретя огрубевшую текстуру. Кроме того, на коже появились многочисленные болезненные гнойники, которые доставляли дискомфорт и ухудшали внешний вид.

Безуспешные попытки справиться с проблемой

Фарах пыталась бороться с кожными проблемами с помощью стандартных косметических и уходовых средств, однако никакие домашние методы не давали положительного результата. Обратившись к врачам, девушка получила лишь неопределенный диагноз — специалисты предположили, что причиной могут стать сильные гормональные сбои, вызванные беременностью. Но конкретного лечения не предложили, и врачи лишь разводили руками.

Обострение симптомов перед родами

Состояние Фарах ухудшилось незадолго до появления малыша на свет. Лицо женщины стало постоянно гореть, словно оно было ошпарено кипятком. Кроме сильной боли и жжения добавился мучительный зуд, который только усугублял страдания будущей матери.

Путь к выздоровлению после рождения ребенка

После рождения ребенка Фарах надеялась, что её кожа постепенно восстановится и вернется к прежнему состоянию. Однако это не произошло мгновенно — болезненные симптомы и кожные дефекты сохранялись. Только спустя несколько месяцев после родов зуд начал стихать, а кожа лица понемногу стала разглаживаться и улучшаться.