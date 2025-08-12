Секрет вечной молодости найден — и он в генах этих людей

Қазақ тіліне аудару

Исследование международной группы генетиков показало: представители некоторых народов дольше сохраняют молодость благодаря особенностям своей ДНК. Работа опубликована в научном журнале Genome Biology, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: latino.ucla.edu

Как кислород влияет на старение организма

Уже много лет наука знает, что старение связано с воздействием кислорода на клетки. Этот процесс изменяет структуру клеточного ядра, и чем быстрее он идёт, тем раньше наступает физиологическая старость.

Профессор генетики и биостатистики Стив Хорват с коллегами установил, что скорость этих изменений заложена в самой ДНК. Повлиять на неё извне невозможно. В качестве маркера учёные используют так называемые эпигенетические часы — биологический механизм, позволяющий оценить, насколько «изношено» клеточное ядро.

Кому природа подарила замедленное старение

Анализ данных более 6 000 человек со всего мира показал, что процессы старения у латиноамериканцев и представителей коренных народов Боливии запускаются заметно позже, чем у других этнических групп.

Интересно, что частота возрастных заболеваний — например, сердечно-сосудистых или нейродегенеративных — у них не ниже, чем у жителей других регионов. Это означает, что ключевую роль в долголетии может играть именно строение клеточного ядра, а не отсутствие болезней.

Латинская Америка — лидер по продолжительности жизни

Средняя продолжительность жизни в странах Латинской Америки сегодня достигает 83 лет — это один из самых высоких показателей в мире. Теперь, благодаря исследованию Хорвата, у этого феномена появилось научное объяснение: уникальные эпигенетические особенности позволяют жителям региона стареть медленнее и дольше сохранять активность.