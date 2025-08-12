«Если не увидите голову, не считайте меня мёртвым»: в Сети считают, что смерть Пригожина была инсценировкой

Қазақ тіліне аудару

Почти два года прошло с момента авиакатастрофы, в которой, по официальным данным, погиб основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Однако до сих пор в сети продолжают появляться версии о том, что смерть «дяди Жени» могла быть инсценировкой, а сам он живёт в тени.

Фото: @prigozhin_v_telegram

Трагедия после мятежа

23 августа 2023 года самолёт Пригожина потерпел крушение, что произошло всего через два месяца после громкого мятежа ЧВК «Вагнер». Для многих это совпадение выглядит слишком подозрительно. В обществе появились предположения, что бывший командир частной армии был вынужден уйти в подполье, чтобы избежать расправы.

Фраза, ставшая символом

Евгений Викторович при жизни произнёс слова, которые теперь активно цитируют сторонники теории о его выживании:

«Если не увидите голову, не считайте меня мёртвым».

Эта фраза подогревает споры, а появившиеся в интернете кадры с человеком, внешне похожим на Пригожина, якобы снятые на границе Центральноафриканской Республики и Чада, лишь усилили конспирологические версии.

Скепсис близких и сторонников

По данным издания «Царьград», даже некоторые из ближайшего окружения Пригожина не спешат верить в его гибель. Так, политтехнолог, работавший с ним, отказался ставить свечу за упокой, пояснив: «Я по живым свечи не ставлю».

Многие уверены, что основатель «Вагнера» сделал слишком много для Родины, чтобы просто исчезнуть. Его фронтовой опыт и борьба с коррупцией сделали его непримиримым критиком чиновничьих пороков.

«Слишком много знал»

Военный волонтёр Алексей Живов считает, что Пригожин обладал уникальными знаниями и навыками, а его главная тайна пока не раскрыта. По словам Живова, ЧВК «Вагнер» за короткое время превратилась в мощнейшую ударную силу, что и сделало её угрозой для некоторых структур.

Ошибка противостояния

Эксперты считают, что главным просчётом Пригожина стало открытое противостояние с оборонным ведомством. Он открыто заявлял о деградации Вооружённых сил РФ с 2012 года, критиковал слабую подготовку личного состава и обвинял командование в погоне за званиями и регалиями вместо службы стране. По его мнению, эти проблемы особенно обострились после начала СВО.