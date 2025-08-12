«Если не увидите голову, не считайте меня мёртвым»: в Сети считают, что смерть Пригожина была инсценировкой

Почти два года прошло с момента авиакатастрофы, в которой, по официальным данным, погиб основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Однако до сих пор в сети продолжают появляться версии о том, что смерть «дяди Жени» могла быть инсценировкой, а сам он живёт в тени, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
23 августа 2023 года самолёт Пригожина потерпел крушение, что произошло всего через два месяца после громкого мятежа ЧВК «Вагнер». Для многих это совпадение выглядит слишком подозрительно. В обществе появились предположения, что бывший командир частной армии был вынужден уйти в подполье, чтобы избежать расправы.
Евгений Викторович при жизни произнёс слова, которые теперь активно цитируют сторонники теории о его выживании:
«Если не увидите голову, не считайте меня мёртвым».
Эта фраза подогревает споры, а появившиеся в интернете кадры с человеком, внешне похожим на Пригожина, якобы снятые на границе Центральноафриканской Республики и Чада, лишь усилили конспирологические версии.
По данным издания «Царьград», даже некоторые из ближайшего окружения Пригожина не спешат верить в его гибель. Так, политтехнолог, работавший с ним, отказался ставить свечу за упокой, пояснив: «Я по живым свечи не ставлю».
Многие уверены, что основатель «Вагнера» сделал слишком много для Родины, чтобы просто исчезнуть. Его фронтовой опыт и борьба с коррупцией сделали его непримиримым критиком чиновничьих пороков.
Военный волонтёр Алексей Живов считает, что Пригожин обладал уникальными знаниями и навыками, а его главная тайна пока не раскрыта. По словам Живова, ЧВК «Вагнер» за короткое время превратилась в мощнейшую ударную силу, что и сделало её угрозой для некоторых структур.
Эксперты считают, что главным просчётом Пригожина стало открытое противостояние с оборонным ведомством. Он открыто заявлял о деградации Вооружённых сил РФ с 2012 года, критиковал слабую подготовку личного состава и обвинял командование в погоне за званиями и регалиями вместо службы стране. По его мнению, эти проблемы особенно обострились после начала СВО.
