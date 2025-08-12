«Делается операция, сломал шейку бедра»: жена рассказала о состоянии Бориса Щербакова

Қазақ тіліне аудару

Супруга 75-летнего народного артиста России Бориса Щербакова, актриса Татьяна Бронзова, подтвердила, что известный актер был срочно госпитализирован и в настоящий момент проходит операцию из-за перелома шейки бедра. По ее словам, травма произошла накануне. «Ему делают операцию. Он вчера упал, сломал шейку бедра. Это все, что я могу вам сказать. Сейчас операция продолжается», — сообщила Бронзова в беседе с Газетой.Ru, передает Lada.kz.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Как произошел инцидент

О травме артиста 11 августа первым сообщил Telegram-канал Mash. По их данным, Борис Щербаков поскользнулся на коврике и упал на балконе своей квартиры. Падение привело к серьезному повреждению — перелому шейки бедра.

Сам актер в кратком комментарии отмечал, что чувствует себя «не очень», но рассчитывает на скорое восстановление.

Карьера и известные работы

Борис Щербаков — один из самых узнаваемых артистов отечественного кино. Его зрители помнят по ролям в культовых фильмах и сериалах:

фантастической ленте «Гостья из будущего»;

детективе «Криминальный квартет»;

спортивной драме «Легенда №17»;

комедийном проекте «Федя. Народный футболист».

Актерская карьера Щербакова насчитывает десятки ярких работ в кино и театре, а его творческая деятельность сделала его любимцем нескольких поколений зрителей.