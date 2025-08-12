«Делается операция, сломал шейку бедра»: жена рассказала о состоянии Бориса Щербакова

Супруга 75-летнего народного артиста России Бориса Щербакова, актриса Татьяна Бронзова, подтвердила, что известный актер был срочно госпитализирован и в настоящий момент проходит операцию из-за перелома шейки бедра. По ее словам, травма произошла накануне. «Ему делают операцию. Он вчера упал, сломал шейку бедра. Это все, что я могу вам сказать. Сейчас операция продолжается», — сообщила Бронзова в беседе с Газетой.Ru, передает Lada.kz.
О травме артиста 11 августа первым сообщил Telegram-канал Mash. По их данным, Борис Щербаков поскользнулся на коврике и упал на балконе своей квартиры. Падение привело к серьезному повреждению — перелому шейки бедра.
Сам актер в кратком комментарии отмечал, что чувствует себя «не очень», но рассчитывает на скорое восстановление.
Борис Щербаков — один из самых узнаваемых артистов отечественного кино. Его зрители помнят по ролям в культовых фильмах и сериалах:
фантастической ленте «Гостья из будущего»;
детективе «Криминальный квартет»;
спортивной драме «Легенда №17»;
комедийном проекте «Федя. Народный футболист».
Актерская карьера Щербакова насчитывает десятки ярких работ в кино и театре, а его творческая деятельность сделала его любимцем нескольких поколений зрителей.
Комментарии0 комментарий(ев)