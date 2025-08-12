18+
12.08.2025, 16:08

Россиянка нашла в лесу гигантский деликатес

Новости Мира 0 460

В окрестностях города Тюмень, в лесопарке Затюменский, одна из местных жительниц наткнулась на необычную находку — огромный гриб, который привлек внимание своим внушительным размером и формой. Об этом сообщило местное издание 72.ru, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: TheOldBarnDoor / Shutterstock / Fotodom
Необычная встреча во время прогулки

Во время обычной прогулки по живописному лесопарку женщина заметила среди листвы крупный шаровидный гриб. По внешнему виду он сильно напоминал гриб-головач — редкий и довольно необычный представитель грибного царства, который нечасто встречается в районе Тюмени.

Особенности и среда обитания гриба-головача

Головач обычно предпочитает расти на открытых пространствах — в полях, на опушках лесов, а также в садах и городских парках. Внешне он характеризуется круглой формой и плотной текстурой, что делает его заметным даже среди других лесных обитателей.

Гриб-деликатес с осторожностью

Головач считается ценным деликатесом, но лишь в молодом возрасте. В этот период его мякоть обладает плотной, упругой структурой и белым цветом, что делает гриб подходящим для приготовления блюд. Однако, после полного созревания гриб теряет свои вкусовые качества и может стать опасным для пищеварения, вызывая расстройства желудка.

Лечебные свойства гриба

Помимо кулинарной ценности, головач также известен своими полезными свойствами. По данным издания, он содержит вещества, которые традиционно применяются в народной медицине, укрепляя иммунитет и помогая при некоторых заболеваниях.

