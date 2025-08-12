В Балашихе найден мертвым чемпион мира по кикбоксингу Дмитрий Лиходумов

Қазақ тіліне аудару

В подмосковном городе Балашиха при загадочных обстоятельствах было обнаружено тело известного спортсмена — Дмитрия Лиходумова, который в прошлом завоевал звание чемпиона мира по кикбоксингу. Сообщается, что обстоятельства его смерти вызывают серьезные подозрения, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: ТГ-канал Mash на спорте

Следователи обнаружили признаки насилия на теле спортсмена

Как передает Telegram-канал Mash на спорте со ссылкой на результаты судебно-медицинской экспертизы, на теле Лиходумова обнаружены многочисленные следы побоев и травм. Кроме того, эксперты предполагают, что незадолго до смерти Дмитрий мог быть сбит автомобилем. Эти факты указывают на возможный насильственный характер его гибели и требуют тщательного расследования.

Спортивная биография и жизненный путь Дмитрия Лиходумова

В молодости Лиходумов проявил себя как талантливый и успешный кикбоксер, завоевавший множество наград на национальном и международном уровне, включая медаль чемпионата мира. В определенный момент своей жизни он решил переехать из России на Украину, где прожил около 20 лет.

Возвращение на Родину и уединённая жизнь

С началом специальной военной операции (СВО) Дмитрий принял решение вернуться в Россию. Он обосновался в Балашихе и стал вести довольно закрытый образ жизни, практически не общаясь с окружающими. По словам его друзей, спортсмен часто отказывался от предложений работать в спортивных школах и заниматься тренерской деятельностью.

Лиходумову было 50 лет

На момент своей трагической смерти Дмитрию Лиходумову исполнилось 50 лет. Следствие продолжается, и правоохранительные органы пытаются установить все обстоятельства его гибели.