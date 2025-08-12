18+
12.08.2025, 18:53

Исследование показало, что у кошек развивается деменция так же, как и у людей

Новости Мира 0 286

Недавнее исследование, проведённое учёными из Эдинбургского университета, обнаружило удивительные сходства между болезнью Альцгеймера у людей и проявлениями деменции у домашних кошек. Как сообщает Daily Mail, ученые пришли к выводу, что у кошек развивается деменция с аналогичными изменениями в мозге, которые наблюдаются и у человека при этом заболевании, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Evgenia Terekhova/Shutterstock/FOTODOM
Симптомы деменции у кошек: что заметить хозяевам

Исследование выявило ряд признаков когнитивных нарушений у кошек, которые могут служить сигналом начала деменции. Среди них — спутанность сознания, нарушение сна с дневной сонливостью и ночной активностью, усиленное мяуканье без видимой причины, дезориентация в знакомой обстановке, снижение привычного ухода за собой (груминг) и заметные изменения в поведении. Например, питомец может проявлять забывчивость — не узнавать недавно съеденную еду, либо долго неподвижно смотреть в одну точку или на стену.

Исследование мозга: токсичный белок и его влияние

В рамках работы специалисты провели микроскопическое изучение мозговой ткани 25 кошек разных возрастов, в том числе животных с признаками когнитивных нарушений. В мозге кошек с деменцией обнаружилось накопление бета-амилоида — токсичного белка, который агломерирует в плотные скопления, известные как «бляшки». Эти бляшки скапливаются между нейронами, препятствуя нормальной передаче нервных сигналов, что в итоге негативно сказывается на памяти, мышлении и способности выполнять повседневные действия.

Нарушение нейронных связей и роль иммунных клеток мозга

Помимо этого, исследование показало, что бета-амилоид поражает синапсы — специальные структуры, обеспечивающие связь между нервными клетками. По словам руководителя исследования, доктора Роберта Макгичана, иммунные клетки мозга начинают разрушать эти синапсы, что ведёт к ослаблению нейронных связей. Именно этот процесс связывают с потерей памяти и изменениями поведения как у кошек, так и у людей с болезнью Альцгеймера.

Перспективы лечения: возможности для людей и животных

Удивительное сходство механизмов развития болезни у кошек и человека открывает новые перспективы для медицины. Современные методы лечения, включая недавно одобренные антиамилоидные препараты для людей, могут быть адаптированы и для терапии животных. Ученые надеются, что дальнейшее изучение когнитивных нарушений у кошек позволит глубже понять природу болезни Альцгеймера у людей и приблизит создание более эффективных методов борьбы с этим тяжёлым недугом.

