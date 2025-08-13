18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
13.08.2025, 11:54

От наркотиков и детдома до «Фабрики звезд» и фонда: Стасу Пьехе — 45

Новости Мира 0 519

13 августа певец, автор песен и общественный деятель Стас Пьеха отмечает 45-летие. Его жизнь — это история преодоления: от сложного детства и зависимости до успеха на «Фабрике звезд» и создания собственного благотворительного фонда, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Рождение в семье музыкантов

Стас Пьеха появился на свет в 1980 году в Ленинграде в творческой семье. Его отец, литовский музыкант Пятрас Герулис, играл в джазовом ансамбле, а мать, Илона Броневицкая, была эстрадной певицей. Имя мальчик получил в честь прадеда, а фамилия досталась от бабушки — легендарной советской артистки Эдиты Пьехи.

Развод родителей и детдом

Через год после рождения Стаса родители развелись. Отец виделся с сыном лишь по праздникам, а большую часть времени воспитанием занималась бабушка. Однако гастроли и работа не позволяли ей быть рядом постоянно. Несколько лет Пьеха провёл в детском доме, находившемся под её патронатом. По его словам, этот опыт помог ему в дальнейшем адаптироваться в обществе.

Борьба с зависимостью

В подростковом возрасте Пьеха столкнулся с наркотиками. Он не скрывал, что тогда вёл разрушительный образ жизни — выносил вещи из дома, попадал в полицию. Переломным моментом стал пожар, который он случайно устроил, заснув с сигаретой. После этого семья переехала в другой город, и Стас впервые смог жить вместе с матерью.

Путь к успеху

Первые шаги на сцене Стас сделал в составе группы «Пелагея». Настоящую известность принесла ему «Фабрика звезд-4» (2004 год), где он исполнил ставшую хитом песню «Одна звезда». Год спустя вышел его дебютный альбом с таким же названием.

Многогранная творческая карьера

Помимо вокала, Пьеха пишет стихи, играет в кино, озвучивает мультфильмы и участвует в телевизионных проектах. Его репертуар включает как лирические композиции, так и энергичные эстрадные номера.

Социальная деятельность и помощь детям

Сегодня артист делит своё время между сценой и благотворительной работой. Он развивает клиники по лечению зависимостей и руководит фондом «Взрослый выбор», который занимается профилактикой детской наркомании и поведенческих расстройств. Цель фонда — помочь подросткам находить конструктивные пути решения проблем, избегая вредных привычек.

