Там, где пропадают корабли: учёный раскрыл реальную причину катастроф в Бермудском треугольнике

Австралийский исследователь Карл Крушельницкий заявил, что Бермудский треугольник не является зоной с мистическими свойствами. По его словам, легенды о загадочных исчезновениях кораблей и самолётов — это лишь вымысел, подкреплённый слухами и художественными преувеличениями, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Учёный подчеркнул:
никаких подтверждённых аномальных явлений в этом регионе не обнаружено;
процент происшествий там соответствует среднемировым показателям;
миф во многом поддерживается массовой культурой и публикациями в СМИ.
Крушельницкий отметил, что крушения в районе Бермудского треугольника действительно случаются, но причины вполне объяснимы.
Среди основных факторов:
интенсивное транспортное движение — регион находится на одном из самых оживлённых морских и воздушных маршрутов;
сложная навигация из-за климатических и географических особенностей;
человеческий фактор и технические неисправности.
Бермудский треугольник условно ограничен линиями между:
Пуэрто-Рико;
штатом Флорида (США);
Бермудскими островами.
По рассказам мореплавателей и пилотов, в этой акватории якобы часто пропадают суда и самолёты, что и породило легенду.
Одним из наиболее упоминаемых случаев стала катастрофа 1945 года:
исчезновение пяти американских бомбардировщиков;
пропажа гидросамолёта, вылетевшего на их поиски.
Эксперт убеждён: загадочность Бермудского треугольника — это результат мифотворчества, а не реальных сверхъестественных явлений. Все происшествия в этом регионе имеют логическое объяснение.
Комментарии0 комментарий(ев)