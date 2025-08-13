Там, где пропадают корабли: учёный раскрыл реальную причину катастроф в Бермудском треугольнике

Қазақ тіліне аудару

Австралийский исследователь Карл Крушельницкий заявил, что Бермудский треугольник не является зоной с мистическими свойствами. По его словам, легенды о загадочных исчезновениях кораблей и самолётов — это лишь вымысел, подкреплённый слухами и художественными преувеличениями, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: kulturologia.ru

Учёный подчеркнул:

никаких подтверждённых аномальных явлений в этом регионе не обнаружено;

процент происшествий там соответствует среднемировым показателям;

миф во многом поддерживается массовой культурой и публикациями в СМИ.

Почему происходят аварии

Крушельницкий отметил, что крушения в районе Бермудского треугольника действительно случаются, но причины вполне объяснимы.

Среди основных факторов:

интенсивное транспортное движение — регион находится на одном из самых оживлённых морских и воздушных маршрутов;

сложная навигация из-за климатических и географических особенностей;

человеческий фактор и технические неисправности.

Где находится «аномальная» зона

Бермудский треугольник условно ограничен линиями между:

Пуэрто-Рико;

штатом Флорида (США);

Бермудскими островами.

По рассказам мореплавателей и пилотов, в этой акватории якобы часто пропадают суда и самолёты, что и породило легенду.

Известные инциденты

Одним из наиболее упоминаемых случаев стала катастрофа 1945 года:

исчезновение пяти американских бомбардировщиков;

пропажа гидросамолёта, вылетевшего на их поиски.

Итог

Эксперт убеждён: загадочность Бермудского треугольника — это результат мифотворчества, а не реальных сверхъестественных явлений. Все происшествия в этом регионе имеют логическое объяснение.