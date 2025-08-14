Женщины с Кавказа массово делают операции ради ямочек на щеках

Жительницы Кавказа активно обращаются к пластическим хирургам для создания ямочек на щеках. Как сообщает Mash, этот тренд набирает популярность среди женщин разных возрастов, желающих подчеркнуть улыбку, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Процедура получила название димплэктомия. Во время операции хирург делает небольшой разрез на внутренней стороне щеки, удаляет часть жировой ткани и подшивает кожу к мышце. В результате формируется характерное углубление, которое становится заметным при улыбке.
Анестезия: местная, что делает вмешательство малоболезненным.
Продолжительность: около 30 минут.
Методика: разрез на внутренней стороне щеки → удаление небольшого жирового участка → фиксация кожи к мышце для создания ямочки.
Процедура считается относительно безопасной и малоинвазивной, поэтому женщины выбирают её как быстрый способ изменить внешность.
Если в июне хирурги проводили 3–5 димплэктомий в месяц, то сегодня количество таких операций выросло до около 40 в месяц, при этом минимум один пациент обращается к хирургу ежедневно.
С ростом спроса увеличилась и стоимость процедуры: с 15 тысяч рублей ранее до 25 тысяч и выше.
Популярность димплэктомии отражает общую тенденцию к мелким косметическим операциям, которые позволяют быстро изменить черты лица. Подобные процедуры становятся особенно востребованными в регионах, где внешний вид и социальные стандарты играют значимую роль.
