Женщины с Кавказа массово делают операции ради ямочек на щеках

Жительницы Кавказа активно обращаются к пластическим хирургам для создания ямочек на щеках. Как сообщает Mash , этот тренд набирает популярность среди женщин разных возрастов, желающих подчеркнуть улыбку, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Кадр: Telegram-канал Mash

Новая мода среди женщин: димплэктомия

Процедура получила название димплэктомия. Во время операции хирург делает небольшой разрез на внутренней стороне щеки, удаляет часть жировой ткани и подшивает кожу к мышце. В результате формируется характерное углубление, которое становится заметным при улыбке.

Как проходит процедура

Анестезия: местная, что делает вмешательство малоболезненным.

Продолжительность: около 30 минут.

Методика: разрез на внутренней стороне щеки → удаление небольшого жирового участка → фиксация кожи к мышце для создания ямочки.

Процедура считается относительно безопасной и малоинвазивной, поэтому женщины выбирают её как быстрый способ изменить внешность.

Рост популярности и стоимости

Если в июне хирурги проводили 3–5 димплэктомий в месяц, то сегодня количество таких операций выросло до около 40 в месяц, при этом минимум один пациент обращается к хирургу ежедневно.

С ростом спроса увеличилась и стоимость процедуры: с 15 тысяч рублей ранее до 25 тысяч и выше.

Контекст модных процедур

Популярность димплэктомии отражает общую тенденцию к мелким косметическим операциям, которые позволяют быстро изменить черты лица. Подобные процедуры становятся особенно востребованными в регионах, где внешний вид и социальные стандарты играют значимую роль.