«И это пройдет»: 107-летняя женщина раскрыла философию долголетия

107-летняя жительница США Милдред Барон поделилась с изданием People своими философскими и практическими секретами долгой и активной жизни. Недавно она отпраздновала свой 107-й день рождения, при этом не теряя бодрости и ясного ума, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Ранняя карьера и жизненные испытания
Милдред родилась в 1918 году в Бруклине и большую часть жизни проработала бухгалтером — 42 года ее карьера развивалась в условиях, когда мужчины уходили на фронт во время Второй мировой войны. «Но, как я говорила, и это прошло», — философски замечает она, вспоминая тяжелые периоды, включая Великую депрессию и пандемию COVID-19.
Главный секрет долголетия: оптимизм и спокойствие
Барон уверена, что основой долгой жизни является позитивный настрой. «Будьте спокойны, сохраняйте мир в душе и помните: "И это пройдет"», — советует она, подчеркивая важность оптимизма и умения принимать жизненные трудности с улыбкой.
Любимые привычки, поддерживающие активность
Кроме философского подхода, Милдред приписывает свою долгожительность и ясность ума небольшим радостям:
любовь к острой пище;
создание 3D-картин;
послеобеденные коктейли с друзьями.
«Пиво — мой выбор», — с юмором говорит она, уточняя, что на самом деле предпочитает имбирный эль.
Семья и социальная активность
Дочь Милдред, Бонни Гринштейн, называет мать талантливой художницей, всегда интересующейся событиями в мире. В доме престарелых Applewood Village, куда Барон переехала перед своим сотым днем рождения, она известна как душа компании, вдохновляющая окружающих своей энергией и жизнелюбием.
Комментарии0 комментарий(ев)