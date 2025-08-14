18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
14.08.2025, 08:43

«И это пройдет»: 107-летняя женщина раскрыла философию долголетия

Новости Мира

107-летняя жительница США Милдред Барон поделилась с изданием People своими философскими и практическими секретами долгой и активной жизни. Недавно она отпраздновала свой 107-й день рождения, при этом не теряя бодрости и ясного ума, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Tanya Breen / Asbury Park Press
Фото: Tanya Breen / Asbury Park Press

Ранняя карьера и жизненные испытания

Милдред родилась в 1918 году в Бруклине и большую часть жизни проработала бухгалтером — 42 года ее карьера развивалась в условиях, когда мужчины уходили на фронт во время Второй мировой войны. «Но, как я говорила, и это прошло», — философски замечает она, вспоминая тяжелые периоды, включая Великую депрессию и пандемию COVID-19.

Главный секрет долголетия: оптимизм и спокойствие

Барон уверена, что основой долгой жизни является позитивный настрой. «Будьте спокойны, сохраняйте мир в душе и помните: "И это пройдет"», — советует она, подчеркивая важность оптимизма и умения принимать жизненные трудности с улыбкой.

Любимые привычки, поддерживающие активность

Кроме философского подхода, Милдред приписывает свою долгожительность и ясность ума небольшим радостям:

  • любовь к острой пище;

  • создание 3D-картин;

  • послеобеденные коктейли с друзьями.

«Пиво — мой выбор», — с юмором говорит она, уточняя, что на самом деле предпочитает имбирный эль.

Семья и социальная активность

Дочь Милдред, Бонни Гринштейн, называет мать талантливой художницей, всегда интересующейся событиями в мире. В доме престарелых Applewood Village, куда Барон переехала перед своим сотым днем рождения, она известна как душа компании, вдохновляющая окружающих своей энергией и жизнелюбием.

