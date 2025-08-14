18+
14.08.2025, 12:46

Назван максимальный срок хранения яиц

Новости Мира

Диетолог Ванесса Джильо рассказала, как долго можно хранить свежие яйца без потери качества и безопасности для здоровья. По её словам, при правильных условиях этот срок может достигать одного месяца, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Оптимальные условия хранения

Специалист уточнила, что в холодильнике яйца могут оставаться свежими от 21 до 30 дней. Для этого необходимо:

  • не допускать повреждений скорлупы;

  • избегать соседства с продуктами, имеющими сильный запах;

  • хранить яйца в оригинальной упаковке или закрытых контейнерах;

  • размещать их на внутренней полке холодильника, а не на дверце, где температура чаще меняется.

Признаки, что яйца испортились

Даже при соблюдении сроков хранения необходимо регулярно проверять продукт. Диетолог советует отказаться от употребления яиц, если:

  • появился неприятный запах;

  • изменилась окраска или структура содержимого;

  • на скорлупе появились трещины.

Почему важно соблюдать рекомендации

Джильо подчеркнула, что нарушение условий хранения может привести к быстрому развитию бактерий, что делает продукт небезопасным. Поэтому важно следить за целостностью скорлупы и не употреблять яйца с признаками порчи.

