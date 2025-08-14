Врач предупредил, о чем говорит «скачущее» сердце на жаре

Қазақ тіліне аудару

Кардиолог Сергей Вечтомов объяснил, что учащенное или неровное сердцебиение в жаркую погоду может быть как нормальной реакцией организма на перегрев, так и проявлением серьезных заболеваний, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock

Почему сердце начинает «скакать» в жару

Врач отметил несколько физиологических причин:

Обезвоживание — сгущение крови вынуждает сердце работать интенсивнее, учащая пульс.

Потеря электролитов (калия, магния, натрия) — приводит к нарушениям проводимости сердечных импульсов, что проявляется перебоями или экстрасистолами.

Расширение сосудов — снижение давления заставляет сердце компенсаторно ускорять ритм.

Опасные состояния, требующие внимания

Сергей Вечтомов подчеркнул, что жаркая погода может спровоцировать развитие или обострение ряда нарушений сердечного ритма:

Синусовая тахикардия — пульс более 90–100 уд/мин, часто как реакция на перегрев.

Экстрасистолия — перебои и «пропущенные удары», усиливающиеся при дефиците калия и магния.

Мерцательная аритмия — хаотичный ритм сердца с риском образования тромбов.

Пароксизмальная тахикардия — внезапный рост частоты сердечных сокращений до 140–220 уд/мин.

Болезни, о которых может сигнализировать симптом

Кардиолог назвал заболевания, для которых «скачущее» сердце в жару может быть тревожным признаком:

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — при сужении сосудов жара увеличивает нагрузку и потребность миокарда в кислороде, что может вызвать стенокардию или инфаркт.

Симптомы: давящая боль за грудиной, одышка, холодный пот.

Артериальная гипертензия — перегрев способен спровоцировать гипертонический криз с головной болью и тошнотой.

Артериальная гипотензия — расширение сосудов снижает давление, вызывая слабость, головокружение и обмороки.

Сердечная недостаточность — сердце не справляется с нагрузкой, что сопровождается одышкой, отеками и учащенным пульсом даже в покое.

Когда нужно срочно к врачу

Обратиться за медицинской помощью необходимо при появлении:

пульса выше 120–140 или ниже 40 уд/мин;

боли в груди, отдающей в руку или челюсть;

сильного головокружения или потери сознания;

одышки в покое и чувства нехватки воздуха;

аритмии, которая не проходит в прохладе в течение 20–30 минут.

Как выявить причину

Если учащенное сердцебиение повторяется и без жары, врач советует пройти комплексное обследование:

электрокардиограмму (ЭКГ);

холтеровское мониторирование;

ультразвуковое исследование сердца;

проверку функции щитовидной железы и уровня электролитов крови.

Вывод врача: жара может впервые выявить скрытые сердечно-сосудистые проблемы. Игнорировать перебои в работе сердца опасно, особенно если они сопровождаются другими тревожными симптомами.