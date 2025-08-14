Врач предупредил, о чем говорит «скачущее» сердце на жаре

Кардиолог Сергей Вечтомов объяснил, что учащенное или неровное сердцебиение в жаркую погоду может быть как нормальной реакцией организма на перегрев, так и проявлением серьезных заболеваний, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Врач отметил несколько физиологических причин:
Обезвоживание — сгущение крови вынуждает сердце работать интенсивнее, учащая пульс.
Потеря электролитов (калия, магния, натрия) — приводит к нарушениям проводимости сердечных импульсов, что проявляется перебоями или экстрасистолами.
Расширение сосудов — снижение давления заставляет сердце компенсаторно ускорять ритм.
Сергей Вечтомов подчеркнул, что жаркая погода может спровоцировать развитие или обострение ряда нарушений сердечного ритма:
Синусовая тахикардия — пульс более 90–100 уд/мин, часто как реакция на перегрев.
Экстрасистолия — перебои и «пропущенные удары», усиливающиеся при дефиците калия и магния.
Мерцательная аритмия — хаотичный ритм сердца с риском образования тромбов.
Пароксизмальная тахикардия — внезапный рост частоты сердечных сокращений до 140–220 уд/мин.
Кардиолог назвал заболевания, для которых «скачущее» сердце в жару может быть тревожным признаком:
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — при сужении сосудов жара увеличивает нагрузку и потребность миокарда в кислороде, что может вызвать стенокардию или инфаркт.
Симптомы: давящая боль за грудиной, одышка, холодный пот.
Артериальная гипертензия — перегрев способен спровоцировать гипертонический криз с головной болью и тошнотой.
Артериальная гипотензия — расширение сосудов снижает давление, вызывая слабость, головокружение и обмороки.
Сердечная недостаточность — сердце не справляется с нагрузкой, что сопровождается одышкой, отеками и учащенным пульсом даже в покое.
Обратиться за медицинской помощью необходимо при появлении:
пульса выше 120–140 или ниже 40 уд/мин;
боли в груди, отдающей в руку или челюсть;
сильного головокружения или потери сознания;
одышки в покое и чувства нехватки воздуха;
аритмии, которая не проходит в прохладе в течение 20–30 минут.
Если учащенное сердцебиение повторяется и без жары, врач советует пройти комплексное обследование:
электрокардиограмму (ЭКГ);
холтеровское мониторирование;
ультразвуковое исследование сердца;
проверку функции щитовидной железы и уровня электролитов крови.
Вывод врача: жара может впервые выявить скрытые сердечно-сосудистые проблемы. Игнорировать перебои в работе сердца опасно, особенно если они сопровождаются другими тревожными симптомами.
