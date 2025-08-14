18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.96
630.27
6.73
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.08.2025, 17:18

Трагедия «Курска»: какую правду о гибели подлодки не смог скрывать экс-командующий Северным флотом

Новости Мира 0 461

12 августа 2000 года атомная подводная лодка «Курск» затонула в Баренцевом море во время учений, унеся жизни всех 118 членов экипажа. Долгое время официальная версия называла причиной катастрофы детонацию торпеды и последующий взрыв боезапаса. Однако бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов озвучил иную версию трагедии, которая вызывает новые вопросы о событиях того дня, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Кадр из видео
Фото: Кадр из видео

Заявление экс-командующего Северным флотом

Адмирал Попов в интервью РИА Новости заявил, что наиболее вероятной причиной гибели «Курска» стало столкновение с подводной лодкой НАТО. По его оценке, вероятность такой версии составляет около 90%.

При этом Попов подчеркнул, что не называет конкретное судно, поскольку у него нет прямых доказательств причастности иностранной субмарины.

Хронология событий 12 августа 2000 года

  • Авария произошла на глубине более 100 метров в Баренцевом море.

  • В ходе инцидента, согласно официальной версии, произошёл взрыв торпеды и боезапаса.

  • Все 118 членов экипажа погибли.

По словам Попова, во время учений за «Курском» велась слежка иностранной субмарины. Либо натовская лодка подошла слишком близко, либо резкий манёвр российской подлодки привёл к столкновению.

Механизм катастрофы по версии Попова

Адмирал пояснил, что удар пришёлся на носовую часть «Курска», что вызвало повреждение торпедного аппарата. После этого последовали два взрыва, которые окончательно потопили российскую АПЛ и нанесли повреждения иностранной субмарине.

Попов также отметил, что сигналы бедствия исходили не от «Курска», а от выведенной из строя рядом находившейся подлодки НАТО. Позднее её засекла противолодочная авиация России у норвежского побережья.

Итоги и новые вопросы

Версия Попова ставит под сомнение официальную трактовку катастрофы и открывает дискуссию о возможной роли иностранных субмарин в трагедии. Несмотря на это, прямых доказательств столкновения с НАТО до сих пор нет, а вопросы о том, что именно произошло в Баренцевом море, остаются без ответа.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…