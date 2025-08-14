Трагедия «Курска»: какую правду о гибели подлодки не смог скрывать экс-командующий Северным флотом

Қазақ тіліне аудару

12 августа 2000 года атомная подводная лодка «Курск» затонула в Баренцевом море во время учений, унеся жизни всех 118 членов экипажа. Долгое время официальная версия называла причиной катастрофы детонацию торпеды и последующий взрыв боезапаса. Однако бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов озвучил иную версию трагедии, которая вызывает новые вопросы о событиях того дня, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Кадр из видео

Заявление экс-командующего Северным флотом

Адмирал Попов в интервью РИА Новости заявил, что наиболее вероятной причиной гибели «Курска» стало столкновение с подводной лодкой НАТО. По его оценке, вероятность такой версии составляет около 90%.

При этом Попов подчеркнул, что не называет конкретное судно, поскольку у него нет прямых доказательств причастности иностранной субмарины.

Хронология событий 12 августа 2000 года

Авария произошла на глубине более 100 метров в Баренцевом море.

В ходе инцидента, согласно официальной версии, произошёл взрыв торпеды и боезапаса.

Все 118 членов экипажа погибли.

По словам Попова, во время учений за «Курском» велась слежка иностранной субмарины. Либо натовская лодка подошла слишком близко, либо резкий манёвр российской подлодки привёл к столкновению.

Механизм катастрофы по версии Попова

Адмирал пояснил, что удар пришёлся на носовую часть «Курска», что вызвало повреждение торпедного аппарата. После этого последовали два взрыва, которые окончательно потопили российскую АПЛ и нанесли повреждения иностранной субмарине.

Попов также отметил, что сигналы бедствия исходили не от «Курска», а от выведенной из строя рядом находившейся подлодки НАТО. Позднее её засекла противолодочная авиация России у норвежского побережья.

Итоги и новые вопросы

Версия Попова ставит под сомнение официальную трактовку катастрофы и открывает дискуссию о возможной роли иностранных субмарин в трагедии. Несмотря на это, прямых доказательств столкновения с НАТО до сих пор нет, а вопросы о том, что именно произошло в Баренцевом море, остаются без ответа.