Старость может быть заразной: ученые нашли способ замедлить её распространение

Группа международных исследователей обнаружила, что процесс старения клеток в организме может распространяться подобно вирусу. Открытие было опубликовано в научном журнале Metabolism и сразу вызвало интерес у специалистов в области биологии старения, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: sciencefocus.com

Научное открытие: роль белка HMGB1

Ученые из Корейского университета установили, что ключевым элементом в процессе старения является белок HMGB1. Этот белок способен выполнять две противоположные функции:

«Плохая» форма – вызывает воспаление и замедляет деление клеток, ускоряя старение.

«Хорошая» форма – способствует восстановлению клеток и поддерживает их жизнеспособность.

Эксперименты на мышах показали, что введение HMGB1 усиливает проявление признаков старости, тогда как блокировка «плохой» формы белка приводит к омоложению организма. В этом случае мыши становились более активными, а заживление ран происходило значительно быстрее.

Значение открытия для человека

Исследования показали, что у людей после 40 лет преобладает «плохая» форма белка HMGB1. Это объясняет, почему именно в этом возрасте начинаются заметные процессы старения организма.

Результаты экспериментов дают ученым основания полагать, что в будущем станет возможным контролировать старение на клеточном уровне. Следующий шаг — клинические испытания, которые помогут выяснить, как можно безопасно воздействовать на деятельность белка HMGB1 у людей.

Вывод

Открытие ученых демонстрирует, что старение может распространяться подобно вирусу, но одновременно раскрывает новые возможности для замедления этого процесса. Манипуляции с белком HMGB1 могут стать ключом к более долгой молодости и улучшению качества жизни в зрелом возрасте.