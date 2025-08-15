18+
15.08.2025, 07:11

Мужчина 8 лет прожил с ножом в грудной клетке

Новости Мира 0 548

Житель Танзании обратился к врачам Национальной больницы Мухимбили и был шокирован: оказалось, что последние восемь лет он жил с ножом, застрявшим в грудной клетке. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на Journal of Surgical Case Reports, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Journal of Surgical Case Reports
Фото: Journal of Surgical Case Reports

Необычные симптомы

Мужчина пришел в больницу с жалобами на гнойные выделения под правым соском. При этом он не испытывал типичных признаков травмы или инфекции:

  • боль в груди отсутствовала

  • дыхание оставалось свободным

  • не было кашля или повышения температуры

Врачи были удивлены нормальными жизненными показателями пациента, что долгое время затрудняло постановку диагноза.

Вспоминание старой травмы

Причины воспаления стали ясны только после того, как пациент вспомнил о жестокой ссоре восемь лет назад, во время которой он получил множественные ранения лица, спины, груди и живота. Медицинская помощь тогда была оказана, но мужчина даже не подозревал, что нож остался внутри его грудной клетки.

Диагноз был поставлен только после рентгеновского обследования.

Чудо или судьба: нож не задел жизненно важные органы

По словам хирургов, лезвие чудом миновало сердце, легкие и крупные сосуды. Врачи отмечают, что при малейшем смещении клинка последствия могли бы быть смертельными.

Сложная операция и восстановление

Хирурги аккуратно извлекли металлический предмет и удалили гной, вызванный некрозом тканей.

  • 24 часа пациент провел в реанимации

  • далее — 10 дней под наблюдением в общей палате

Дальнейшее восстановление прошло без осложнений.

Редкий случай и пример человеческой выносливости

Медики подчеркнули, что подобные случаи встречаются крайне редко. Они назвали ситуацию примером удивительной выносливости человеческого организма, способного переносить травмы, которые кажутся несовместимыми с жизнью.

