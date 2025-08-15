Еда из прошлого: 9 необычных блюд СССР, которые сейчас почти забыты

Қазақ тіліне аудару

Советская кухня для многих остаётся символом простоты, натуральности и, как ни странно, некоторой «домашней» уникальности. В то же время среди привычных блюд были и настоящие кулинарные эксперименты, которые сейчас вызывают удивление или даже отвращение. Блог «Ностальгия по СССР и 90-м» вспомнил девять таких блюд, которые почти исчезли с современных столов, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: соцсети

1. Пельмени с уксусом

В советских столовых и кафе почти всегда на столах стояли бутылочки с уксусом. Это считалось обязательной приправой к пельменям. Лёгкая кислинка уксуса смягчала ощущение жирности теста и начинки, делая блюдо «более свежим». Сегодня такой способ подачи кажется многим странным и непривычным.

2. Молочная лапша

Молочный суп с тонкой вермишелью был простым и быстрым вариантом завтрака или лёгкого ужина. Основным ингредиентом выступало молоко, а вермишель служила лишь наполнителем. Непривычная пенка на поверхности молока оставила «травмирующее» воспоминание у многих поколений, поэтому блюдо теперь почти не готовят.

3. Холодец

Классический советский холодец готовили из свиных или говяжьих ушей, ног и хвостов, которые долго варились и застывали в желатине. Внешний вид блюда и специфический вкус заставляли относиться к нему с осторожностью, хотя в СССР холодец был праздничным атрибутом стола.

4. Томатное мороженое

Необычное лакомство готовили из томатной пасты и загустителя агар-агара. Мороженое подавалось в вафельных стаканчиках и сочетало сладковатый и кисловатый вкус. Сегодня такое сочетание ингредиентов кажется экзотическим и вызывает сомнение у современных гурманов.

5. Суп из кильки

Блюдо, популярное среди студентов и семей с ограниченным бюджетом. Килька в супе готовилась просто и быстро, а вкус был специфическим. Этот суп стал символом экономной, но сытной советской кухни.

6. Плов с тушенкой

Когда качественного мяса не хватало, рис смешивали с консервированной тушенкой. Получался «быстрый плов», который заменял традиционное блюдо. Сегодня такое сочетание воспринимается скорее как экстренный вариант, чем как кулинарный деликатес.

7. Печёночный торт

Этот закусочный торт был праздничным блюдом, которое готовили в редких случаях. Коржи из печени выкладывались слоями, создавая необычную текстуру и насыщенный вкус. Современные гурманы к печёночным тортам относятся с осторожностью.

8. Пельмени по-монгольски

Советская «версия монгольских пельменей» представляла собой пельмени, варёные в бульоне из зелёного чая с жирным молоком и солью. Рецепт удивителен и сегодня кажется странным, ведь сочетание сладкого молока и пельменей не каждому придется по вкусу.

9. Маринованные арбузы

В некоторых регионах арбузы солили в бочках, добавляя гвоздику, смородиновые листья и специи. В результате получался кисло-сладко-пряный вкус, который мало кто из современных любителей фруктов оценит по достоинству.