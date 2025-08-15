Россияне за границей: почему Казахстан становится сложным местом для эмиграции

Россияне, покинувшие родину, часто сталкиваются с неожиданными трудностями за рубежом. Об этом рассказала блогер и путешественница из России в своём канале на Дзен «Путешествия с фотокамерой», поделившись наблюдениями после общения с россиянами, которые уже живут в других странах, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
По словам блогерши, во время короткой туристической поездки в Казахстан она не столкнулась с проблемами обмена валюты или языкового барьера.
Однако многие россияне, которые переезжают на длительный срок, сталкиваются с бюрократическими трудностями:
проблемы с продлением регистрации;
рост цен на аренду жилья.
Эти факторы вынуждают некоторых эмигрантов покидать страну и искать более удобные варианты для проживания.
Ранее Грузия и Армения были популярными направлениями для российских эмигрантов. Однако с ростом числа переселенцев начали проявляться подводные камни:
Грузия: оформление вида на жительство почти невозможно, а без него банки отказываются обслуживать иностранцев.
Армения: резкий приток мигрантов привёл к росту цен на аренду жилья.
Эти обстоятельства заставляют россиян тщательно взвешивать своё решение о переезде.
По словам тех, кто пытался обосноваться в Турции, местные власти с 2023 года стали массово отказывать россиянам в продлении вида на жительство. Это серьёзно осложняет возможность долгосрочного проживания и работы в стране.
Сербия привлекла многих россиян благодаря более доступной жизни по сравнению с Западной Европой. Однако высокие цены вынуждают эмигрантов регулярно возвращаться в Россию для медицинских услуг.
Россияне также выбирают Израиль, Германию и ОАЭ, но в этих странах они сталкиваются с типичными трудностями эмиграции:
сложная бюрократия;
высокие налоги;
значительные расходы на жильё и повседневную жизнь.
Переезд за границу для россиян — это не только новые возможности, но и серьёзные испытания. Бюрократия, высокая стоимость жизни и сложности с документами делают адаптацию далеко не всегда простой. Эмигрантам приходится тщательно планировать переезд и учитывать все потенциальные трудности.
