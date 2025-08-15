Россияне за границей: почему Казахстан становится сложным местом для эмиграции

Қазақ тіліне аудару

Россияне, покинувшие родину, часто сталкиваются с неожиданными трудностями за рубежом. Об этом рассказала блогер и путешественница из России в своём канале на Дзен «Путешествия с фотокамерой», поделившись наблюдениями после общения с россиянами, которые уже живут в других странах, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото - Caravan.kz

Казахстан: язык и валюта — без проблем, но есть сложности с жильём

По словам блогерши, во время короткой туристической поездки в Казахстан она не столкнулась с проблемами обмена валюты или языкового барьера.

Однако многие россияне, которые переезжают на длительный срок, сталкиваются с бюрократическими трудностями:

проблемы с продлением регистрации;

рост цен на аренду жилья.

Эти факторы вынуждают некоторых эмигрантов покидать страну и искать более удобные варианты для проживания.

Грузия и Армения: популярность и скрытые трудности

Ранее Грузия и Армения были популярными направлениями для российских эмигрантов. Однако с ростом числа переселенцев начали проявляться подводные камни:

Грузия : оформление вида на жительство почти невозможно, а без него банки отказываются обслуживать иностранцев.

Армения: резкий приток мигрантов привёл к росту цен на аренду жилья.

Эти обстоятельства заставляют россиян тщательно взвешивать своё решение о переезде.

Турция: проблемы с продлением вида на жительство

По словам тех, кто пытался обосноваться в Турции, местные власти с 2023 года стали массово отказывать россиянам в продлении вида на жительство. Это серьёзно осложняет возможность долгосрочного проживания и работы в стране.

Сербия: высокая стоимость жизни и медицинский туризм

Сербия привлекла многих россиян благодаря более доступной жизни по сравнению с Западной Европой. Однако высокие цены вынуждают эмигрантов регулярно возвращаться в Россию для медицинских услуг.

Другие страны: Израиль, Германия и ОАЭ

Россияне также выбирают Израиль, Германию и ОАЭ, но в этих странах они сталкиваются с типичными трудностями эмиграции:

сложная бюрократия;

высокие налоги;

значительные расходы на жильё и повседневную жизнь.

Итог

Переезд за границу для россиян — это не только новые возможности, но и серьёзные испытания. Бюрократия, высокая стоимость жизни и сложности с документами делают адаптацию далеко не всегда простой. Эмигрантам приходится тщательно планировать переезд и учитывать все потенциальные трудности.