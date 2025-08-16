18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
16.08.2025, 09:30

"Полного понимания нет": Трамп и Путин подвели итоги личной встречи

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп выступили перед журналистами после встречи на Аляске, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с Дональдом Трампом на Аляске прошли в конструктивной и уважительной атмосфере, были обстоятельными и полезными.

«Хочу поблагодарить моего американского коллегу за приглашение. Встретиться именно здесь логично: хотя нас разделяют океаны, мы остаёмся соседями. Когда я вышел из самолета, сказал: “Добрый день, дорогой сосед, рад видеть вас живым” — это по-доброму и по-соседски», — отметил глава Кремля.

По его словам, центральной темой обсуждений стала ситуация вокруг Украины. Путин подчеркнул, что Москва заинтересована в прекращении конфликта, который воспринимает как трагедию, но настаивает на устранении его первопричин, учёте российских озабоченностей и восстановлении баланса безопасности в Европе и мире.

«Согласен с президентом Трампом: безопасность Украины должна быть обеспечена. Мы готовы работать над этим и надеемся, что достигнутое понимание приблизит нас к миру», — сказал российский лидер, выразив надежду, что Киев и европейские столицы воспримут эти сигналы конструктивно и не станут срывать прогресс провокациями и интригами.

Он также поддержал слова Трампа о том, что при его президентстве войны в Украине не было бы.

В свою очередь Дональд Трамп отметил, что итоговой сделки достичь пока не удалось.

«Полного понимания нет, но встреча была очень продуктивной и глубокой. Мы согласовали многие вопросы, по нескольким ещё нужно работать», — сказал он.

По словам Трампа, у него «всегда были отличные отношения» с Путиным.

Американский лидер добавил, что намерен обсудить итоги переговоров с европейскими коллегами и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также не исключил визит в Москву.

После заявлений президентов пресс-конференция завершилась, на вопросы журналистов они не отвечали.

Переговоры между президентами США и России длились около трех часов. Помимо глав государств, в разговоре с российской стороны участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков, а с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

