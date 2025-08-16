Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине

Қазақ тіліне аудару

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит пойти на соглашение с Москвой для урегулирования конфликта. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News , передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

x.com/WhiteHouse

Трапм после встречи с Путиным, которая прошла на Аляске, дал совет Зеленскому.

«Сделка ещё не готова. Украина должна согласиться. Президент Зеленский должен согласиться — это ужасная война, в которой он многое теряет», — отметил Трамп.

По его словам, дальнейшее продвижение в урегулировании зависит от Киева и европейских стран.

«Мы согласились по многим пунктам. Сейчас дело за Зеленским и Европой. Может быть, Украина скажет “нет”», — добавил американский лидер. «Заключите сделку. Россия очень большое государство. А Украина - нет», - добавил американский президент.

Трамп охарактеризовал встречу с Владимиром Путиным как «очень хорошую», но отказался раскрывать детали достигнутых договорённостей. Он также сообщил, что началась подготовка трёхсторонней встречи с участием его самого, Путина и Зеленского.