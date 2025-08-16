18+
16.08.2025, 13:26

Повышение углекислого газа в атмосфере изменит влияние солнечных бурь на спутники

Новости Мира 0 262

Повышение концентрации углекислого газа в верхних слоях атмосферы приведет к тому, что геомагнитные бури будут сильнее воздействовать на орбитальные аппараты. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на исследование Национального центра атмосферных исследований США, опубликованное в Geophysical Research Letters, передает Zakon.kz.


 

фото с сайта Zakon.kz
фото с сайта Zakon.kz

По данным ученых, в будущем при бурях плотность верхней атмосферы на пике событий будет на 20–50% ниже, чем сейчас, однако относительное увеличение окажется заметно выше: если сегодня крупная буря удваивает плотность, то к концу века она сможет почти утроить ее. Это означает, что спутники будут испытывать большее сопротивление, что повлияет на их скорость, высоту орбиты и срок службы. 

Исследователи объясняют: с ростом CO₂ верхняя атмосфера остывает и разрежается, поскольку молекулы газа излучают тепло в космос. В результате космическая отрасль должна будет пересмотреть подходы к проектированию аппаратов, учитывая будущие условия. 

Команда планирует дополнительно изучить, как разные типы геомагнитных бурь будут воздействовать на атмосферу в различные периоды 11-летнего солнечного цикла, чтобы точнее прогнозировать риски для орбитальной техники. 

"Для космической отрасли это особенно важно, поскольку аппараты создаются под конкретные параметры среды", – отметил руководитель исследования Николас Педателла.

