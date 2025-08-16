Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию

Қазақ тіліне аудару

На сайте Европейского совета опубликовано совместное заявление, в котором лидеры ведущих стран Европы подтвердили приверженность поддержке Украины и намерение усиливать давление на Россию, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото:depositphotos.com

В документе говорится, что «пока сделки нет», а следующим шагом должны стать переговоры при участии президента Украины Владимира Зеленского. Европейские политики выразили готовность работать вместе с президентом США Дональдом Трампом и Зеленским над организацией трёхстороннего саммита.

Лидеры подчеркнули, что Украина должна получить «железобетонные гарантии» безопасности, а решения по её будущему будут приниматься исключительно самой страной. При этом Россия, как отмечено в заявлении, «не может иметь права вето» на движение Украины в сторону ЕС и НАТО. И никаких ограничений на вооружённые силы Украины и её сотрудничество с третьими странами быть не должно, заявили политики.

«Решения по своей территории будет принимать сама Украина. Международные границы не должны изменяться силой», – заявили европейские политики.

Особое внимание уделено санкциям: европейские политики заявили о намерении расширять экономические меры против Москвы до установления справедливого и прочного мира.

«Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую солидарность», — отмечено в документе. «Мы намерены расширять санкции и экономические меры, чтобы оказывать давление на военную экономику России до установления справедливого и прочного мира. Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую солидарность, пока мы работаем над миром, который защитит её и Европу», – говорится в заключительной части.

Заявление подписали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджи Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Киэр Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Португалии Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

