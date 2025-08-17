18+
17.08.2025, 08:53

Какой рекорд невозможно побить: попытки заканчиваются смертью

Новости Мира 0 410

Мировые достижения впечатляют, но некоторые из них невозможно превзойти без угрозы для жизни. Эксперты напоминают: попытки покорить определённые рекорды нередко заканчиваются трагически, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Задержка дыхания: смертельная гонка с кислородом

Одним из самых опасных рекордов считается задержка дыхания под водой. В 2021 году хорват Будимир Шобат установил мировой рекорд — 24 минуты 37 секунд без воздуха.

  • Попытки повторить или превзойти этот результат нередко приводят к гибели.

  • Основная угроза — гипоксия, когда мозг и органы лишаются кислорода, что вызывает потерю сознания и необратимые повреждения.

Фридайвинг, в рамках которого фиксируются такие рекорды, требует колоссальной физической и психологической подготовки. Даже опытные спортсмены рискуют жизнью. Показательный случай — исчезновение чемпионки Натальи Молчановой в 2015 году во время тренировочного погружения.

Испытание на выносливость: жизнь без воды

Другой смертельно опасный рекорд связан с отказом от воды.

  • Учёные установили: человек способен прожить без жидкости не более 3–7 дней, и этот срок зависит от температуры, физической активности и состояния здоровья.

  • Попытки продлить предел сопровождаются обезвоживанием, отказом почек и остановкой сердца.

Таким образом, рекордные достижения в этой сфере фактически невозможны.

Опасности голодания и дегидратации

Экстремальное голодание изучено лучше: известны случаи длительного отказа от пищи под медицинским наблюдением. Однако по уровню риска оно уступает обезвоживанию, которое приводит к летальному исходу значительно быстрее.

Смертельная вода: когда «слишком много» опаснее, чем «слишком мало»

Существуют и обратные примеры. Рекорды по количеству выпитой жидкости также представляют угрозу.

  • Употребление свыше 10 литров воды за короткий промежуток может вызвать отёк мозга и привести к смерти.

Медики предупреждают: у человеческого тела есть границы

Врачи подчёркивают: многие рекорды не просто труднодостижимы, а физиологически невозможны. Организм не может работать без кислорода и воды, а их искусственное ограничение ведёт к необратимым последствиям.

Вывод: цена рекорда не стоит риска

Любые экстремальные эксперименты должны проводиться под строгим контролем специалистов. Однако некоторые достижения уже находятся за пределами выживания.
Физиология человека диктует жёсткие рамки, и попытка их нарушить может стоить жизни.

