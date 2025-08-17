Работники мечты: за людей с какой группой крови работодатели борются в Японии

Қазақ тіліне аудару

В Японии существует необычная практика: при приеме на работу работодатели учитывают не только навыки и опыт кандидата, но и его группу крови. Эта традиция уходит корнями в исследования прошлого века и до сих пор влияет на восприятие личных качеств сотрудников, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Истоки «теории крови»

В начале XX века австрийский ученый Карл Ландштейнер доказал, что кровь играет ключевую роль в жизни человека, выделив основные группы. Позже, в 1920-х годах, японские исследователи Рин Хирано и Томита Ясима предложили теорию о том, что группа крови напрямую связана с чертами характера.

Со временем идея получила широкое распространение в Японии и стала использоваться даже в сфере трудоустройства. Работодатели начали учитывать этот фактор, формируя команды и оценивая перспективы будущих сотрудников.

Характеристика работников по группам крови

Первая группа

Обладатели первой группы описываются как амбициозные и энергичные личности. Они общительны и отзывчивы, но при этом могут быть эмоционально неустойчивыми.

Вторая группа

Эти люди отличаются усидчивостью, вниманием к деталям и целеустремленностью. Однако поражения даются им особенно тяжело, что иногда мешает в профессиональной сфере.

Третья группа

Считается, что носители этой группы крови особенно успешно справляются с многозадачностью. Но их чрезмерная доверчивость порой приводит к неверным решениям.

Четвертая группа

Представители этой группы обладают уникальной способностью находить выход из любых ситуаций. Они умеют учиться на ошибках, сохраняют спокойствие и не сдаются перед трудностями. Именно они считаются самыми ценными кадрами для японских компаний.

Почему японские работодатели выбирают четвертую группу

Люди с четвертой группой крови воспринимаются как универсальные сотрудники, способные работать в стрессовых условиях, сохранять баланс и демонстрировать креативность. По этой причине именно они чаще всего становятся «работниками мечты» в глазах японских