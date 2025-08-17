В России хотят лишить гражданства мигрантов, получивших его через фиктивный брак

Қазақ тіліне аудару

Общественники и депутаты заявили о необходимости пересмотра гражданства мигрантов, которые получили российские паспорта через фиктивные браки, поддельные регистрации и другие нелегальные способы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фиктивные браки и «липовые» регистрации

Председатель движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов подчеркнул, что тысячи мигрантов уже давно закрепились в России благодаря схемам фиктивных браков и фиктивной прописки.

По его словам, многие из них стали «организаторами перевалочных пунктов», помогая перевозить в страну родственников и знакомых на заработки.

Иванов отметил, что проблема заключается не только во временных рабочих-мигрантах, а прежде всего в тех, кто незаконно получил российские паспорта, не интегрировавшись в общество:

не знает языка,

не соблюдает законы,

уклоняется от уплаты налогов,

вовлечен в преступную деятельность.

Масштабная проверка за последние 10–15 лет

Депутат считает, что необходимо провести тотальную проверку случаев получения гражданства за последние 10–15 лет.

Он отметил, что факты фиктивных браков, поддельных документов и фиктивной регистрации легко подтверждаются, поэтому многие паспорта должны быть аннулированы.

Иванов подчеркнул, что лишение незаконно полученного гражданства должно сопровождаться наказанием не только для мигрантов, но и для тех, кто способствовал их нелегальной легализации. По его мнению, это вопрос национальной безопасности и справедливости.

Закон о расширении оснований для лишения гражданства

11 августа в России вступил в силу новый федеральный закон, который расширил перечень оснований для лишения гражданства. Если раньше их было 64, то теперь более 80.

К числу новых оснований относятся:

призывы к терроризму,

участие в групповом изнасиловании,

вовлечение детей в проституцию и другие тяжкие преступления.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что этот закон позволит создать эффективный механизм прекращения гражданства у тех, кто нарушает законы и представляет угрозу национальной безопасности.

Итог

Инициатива общественников и депутатов направлена на то, чтобы пересмотреть статус мигрантов, получивших российские паспорта через незаконные схемы, и лишить их гражданства. По мнению экспертов, такие меры должны стать шагом к наведению порядка в миграционной сфере и предотвращению новых злоупотреблений.