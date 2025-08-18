«Крыс едва ли не больше, чем самих китайцев»: туристка поделилась впечатлением от главного курорта Китая

Қазақ тіліне аудару

Русская туристка Анна поделилась впечатлениями от путешествия на китайский курорт Хайнань, который считается одним из самых популярных в стране. По её словам, поездка оставила больше разочарования, чем радости, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pxhere.com

В зоне пятизвёздочного отеля Sanya Junji Seaview Hotel уборка проводилась регулярно, но несколько раз отдыхающая сталкивалась с крысами, которые не боялись гостей и свободно передвигались по территории.

Городские улицы и проблема с грызунами

За пределами отеля ситуация была ещё хуже. Анна отметила грязь на улицах Санья и большое количество крыс, которые, по её наблюдению, "едва ли не превышали численность самих китайцев". Местные отходы часто выбрасываются прямо на улицы, что создаёт благоприятные условия для грызунов.

Закрытые заведения и отсутствие вечерней активности

В своём Дзен-канале «Тонкости туризма» туристка рассказала, что жизнь в Санье практически останавливается после 20:00:

закрываются супермаркеты, кафе и бары;

на территории гостиницы вечером отключается уличное освещение.

По её словам, после заката делать практически нечего.

Море и сувениры

Не оправдало ожиданий Анны и море: вода оказалась мутной и непривлекательной для купания.

Что касается покупок, туристка заметила, что цены на местные сувениры в 2025 году превышают московские аналоги, что также стало неприятным сюрпризом.

Итоговое впечатление

Анна подчеркнула, что однократная поездка на Хайнань возможна, однако о повторном визите на этот курорт речь не идёт.