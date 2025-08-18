Американский байкер пожаловался на санкции — и получил мотоцикл от Путина

Қазақ тіліне аудару

Американский мотолюбитель из Анкориджа Марк Уоррен неожиданно стал обладателем новенького мотоцикла «Урал». Подарок поступил к нему напрямую от президента России Владимира Путина через российских дипломатов, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Кадр из видео "России 1"

Жалоба на санкции обернулась подарком

Ранее Уоррен в интервью рассказал, что из-за санкций США против России он больше не может покупать запчасти для своего старого «Урала». Байкер отметил, что мотоцикл находился в плачевном состоянии, а ездить по городу стало фактически невозможно.

История попала в сюжет федерального телеканала, после чего ситуация быстро изменилась. Уже через несколько дней американца разыскали российские представители и передали новый мотоцикл.

Реакция американца

Получив подарок, Уоррен признался, что был поражён вниманием к его проблеме. Он отметил, что новый «Урал» значительно превосходит старую модель и дарит больше удовольствия от езды:

«Мне нравится мой прежний мотоцикл, но этот, без сомнения, намного лучше», — подчеркнул он, поблагодарив российского лидера.

Подарок на фоне дипломатических встреч

Символичный жест совпал с визитом Владимира Путина в Анкоридж, где 16 августа прошёл саммит России и США с участием президента Дональда Трампа. Переговоры в узком составе длились около трёх часов.

По итогам встречи обе стороны отметили позитивный настрой и наличие взаимопонимания. Путин подчеркнул, что у него и американского лидера складывается деловой и доверительный контакт.