Россияне назвали цену счастья

По данным ВЦИОМ, среднестатистическому россиянину для ощущения счастья требуется 227 тысяч рублей в месяц. Такие результаты показал последний опрос, проведённый аналитическим центром среди граждан страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Опрос показал значительную разницу в ожиданиях жителей мегаполисов и малых городов:
В столице для счастья респонденты считают достаточной сумму 694 тысячи рублей в месяц, почти в три раза больше, чем в среднем по стране.
В небольших городах довольство жизнью связано с доходом около 194 тысяч рублей.
В целом, 42% опрошенных россиян удовлетворены своим текущим уровнем дохода.
Сравнивая с 2017 годом, когда для счастья россиянам было достаточно 109 тысяч рублей, видно, что за восемь лет эта сумма удвоилась. ВЦИОМ отмечает:
«Двукратный рост «счастливого дохода» за прошедшие восемь лет — это порядка 9,5% его ежегодной капитализации, что выше, но в целом сопоставимо с инфляцией в этот период. Рост номинальной стоимости «счастья» обусловлен в первую очередь ростом цен».
Кроме того, респонденты назвали минимальную сумму, которую они считают «деньгами». Согласно опросу, она начинается от 15 тысяч рублей.
Исследование проводилось 12 июля 2025 года и включало 1600 респондентов старше 18 лет.
