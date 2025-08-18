Россияне назвали цену счастья

Қазақ тіліне аудару

По данным ВЦИОМ, среднестатистическому россиянину для ощущения счастья требуется 227 тысяч рублей в месяц. Такие результаты показал последний опрос, проведённый аналитическим центром среди граждан страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock

Сколько хотят жители городов разных размеров

Опрос показал значительную разницу в ожиданиях жителей мегаполисов и малых городов:

В столице для счастья респонденты считают достаточной сумму 694 тысячи рублей в месяц , почти в три раза больше, чем в среднем по стране.

В небольших городах довольство жизнью связано с доходом около 194 тысяч рублей.

В целом, 42% опрошенных россиян удовлетворены своим текущим уровнем дохода.

Рост «счастливого дохода» за восемь лет

Сравнивая с 2017 годом, когда для счастья россиянам было достаточно 109 тысяч рублей, видно, что за восемь лет эта сумма удвоилась. ВЦИОМ отмечает:

«Двукратный рост «счастливого дохода» за прошедшие восемь лет — это порядка 9,5% его ежегодной капитализации, что выше, но в целом сопоставимо с инфляцией в этот период. Рост номинальной стоимости «счастья» обусловлен в первую очередь ростом цен».

Минимальная «счастливая» сумма

Кроме того, респонденты назвали минимальную сумму, которую они считают «деньгами». Согласно опросу, она начинается от 15 тысяч рублей.

Опрос и методология

Исследование проводилось 12 июля 2025 года и включало 1600 респондентов старше 18 лет.