Спрятанные гены спячки: у человека обнаружили скрытый ресурс, дарующий «сверхспособности»

Недавние открытия в области генетики позволяют взглянуть на человеческий организм иначе. Ученые нашли у людей скрытый ген спячки, аналогичный тем, что помогают животным впадать в состояние энергосбережения. Это открытие может объяснить, почему человеческое тело иногда способно выдавать необычные «сверхспособности», сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: freepik

Ген спячки: что это и зачем он нужен

Американский генетик Кристофер Грегг многие годы изучал так называемый «ген спячки» — набор генов, позволяющий животным впадать в спячку.

У животных ген спячки обеспечивает накопление энергии перед периодом сна.

Он защищает нервную систему от повреждений, которые могут возникнуть при резком пробуждении. Например, кровь активно поступает в мозг, но ген контролирует этот процесс, предотвращая инсульт и повреждение тканей.

Разные животные имеют уникальные вариации этого генома. Например, суслики перед зимой накапливают огромное количество инсулина.

Человек тоже может «спать» для энергии

Новейшие исследования Грегга показали, что аналогичный ген спячки присутствует и у человека. Это значит, что наш организм способен включать режим энергосбережения и использовать скрытые резервы.

Человек может активировать этот механизм в стрессовых или экстремальных ситуациях.

Ген спячки потенциально позволяет организму защищать себя от болезней и критических нагрузок.

Расшифровка работы этого гена открывает перспективу управления им с целью оздоровления и поддержания организма.

Перспективы научных исследований

Грегг отмечает, что расшифровка человеческого гена спячки может дать нам возможность программировать его работу.

Это может стать инструментом профилактики болезней.

Потенциально человек сможет использовать этот механизм для улучшения когнитивных функций или защиты нервной системы.

Ученый подчеркивает: исследования только начинаются, и многое еще предстоит узнать о «сверхспособностях» организма, скрытых в нашем геноме.