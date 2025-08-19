18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.57
629.48
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.08.2025, 06:55

Спрятанные гены спячки: у человека обнаружили скрытый ресурс, дарующий «сверхспособности»

Новости Мира 0 594

Недавние открытия в области генетики позволяют взглянуть на человеческий организм иначе. Ученые нашли у людей скрытый ген спячки, аналогичный тем, что помогают животным впадать в состояние энергосбережения. Это открытие может объяснить, почему человеческое тело иногда способно выдавать необычные «сверхспособности», сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: freepik
Фото: freepik

Ген спячки: что это и зачем он нужен

Американский генетик Кристофер Грегг многие годы изучал так называемый «ген спячки» — набор генов, позволяющий животным впадать в спячку.

  • У животных ген спячки обеспечивает накопление энергии перед периодом сна.

  • Он защищает нервную систему от повреждений, которые могут возникнуть при резком пробуждении. Например, кровь активно поступает в мозг, но ген контролирует этот процесс, предотвращая инсульт и повреждение тканей.

  • Разные животные имеют уникальные вариации этого генома. Например, суслики перед зимой накапливают огромное количество инсулина.

Человек тоже может «спать» для энергии

Новейшие исследования Грегга показали, что аналогичный ген спячки присутствует и у человека. Это значит, что наш организм способен включать режим энергосбережения и использовать скрытые резервы.

  • Человек может активировать этот механизм в стрессовых или экстремальных ситуациях.

  • Ген спячки потенциально позволяет организму защищать себя от болезней и критических нагрузок.

  • Расшифровка работы этого гена открывает перспективу управления им с целью оздоровления и поддержания организма.

Перспективы научных исследований

Грегг отмечает, что расшифровка человеческого гена спячки может дать нам возможность программировать его работу.

  • Это может стать инструментом профилактики болезней.

  • Потенциально человек сможет использовать этот механизм для улучшения когнитивных функций или защиты нервной системы.

Ученый подчеркивает: исследования только начинаются, и многое еще предстоит узнать о «сверхспособностях» организма, скрытых в нашем геноме.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира