19.08.2025, 07:41

Бывшие тесть и теща Баскова задолжали более 17 млрд рублей

Новости Мира

Бывшие родственники известного певца Николая Баскова — его теща и тесть, Евгения и Борис Шпигели — накопили задолженность свыше 17,1 млрд рублей. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Основная часть долгов — по иску Генпрокуратуры

Из общей суммы долга более 16,2 млрд рублей связаны с взысканиями по иску Генеральной прокуратуры. Остальная задолженность, превышающая 900 млн рублей, включает:

  • неоплаченные коммунальные услуги;

  • налоговые обязательства;

  • иные финансовые взыскания.

Долги Евгении Шпигель

Согласно сведениям приставов, Евгения Шпигель имеет следующие задолженности:

  • Почти 1 млн рублей по налогам и коммунальным платежам;

  • Более 202,6 млн рублей по «иным взысканиям имущественного характера» в пользу физических и юридических лиц (начало взысканий — февраль 2025 года);

  • Более 149,7 млн рублей в виде уголовного штрафа как дополнительного наказания.

Долги Бориса Шпигеля

Муж Евгении — Борис Шпигель — по налогам и ЖКХ должен существенно меньше:

  • 370,5 тысячи рублей по налогам и коммунальным платежам;

  • С мая 2025 года с него также взыскивают:

    • 400 тысяч рублей процессуальных издержек в доход государства;

    • 449,7 млн рублей уголовного штрафа как дополнительного наказания.

Судебные разбирательства по другим делам

15 августа 2025 года суд прекратил производство по делу о взыскании 582 тысяч рублей за экспертизу, проведённую в ходе раздела имущества бывших супругов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

