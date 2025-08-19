Бывшие тесть и теща Баскова задолжали более 17 млрд рублей

Қазақ тіліне аудару

Бывшие родственники известного певца Николая Баскова — его теща и тесть, Евгения и Борис Шпигели — накопили задолженность свыше 17,1 млрд рублей . Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Основная часть долгов — по иску Генпрокуратуры

Из общей суммы долга более 16,2 млрд рублей связаны с взысканиями по иску Генеральной прокуратуры. Остальная задолженность, превышающая 900 млн рублей, включает:

неоплаченные коммунальные услуги;

налоговые обязательства;

иные финансовые взыскания.

Долги Евгении Шпигель

Согласно сведениям приставов, Евгения Шпигель имеет следующие задолженности:

Почти 1 млн рублей по налогам и коммунальным платежам;

Более 202,6 млн рублей по «иным взысканиям имущественного характера» в пользу физических и юридических лиц (начало взысканий — февраль 2025 года);

Более 149,7 млн рублей в виде уголовного штрафа как дополнительного наказания.

Долги Бориса Шпигеля

Муж Евгении — Борис Шпигель — по налогам и ЖКХ должен существенно меньше:

370,5 тысячи рублей по налогам и коммунальным платежам;

С мая 2025 года с него также взыскивают: 400 тысяч рублей процессуальных издержек в доход государства; 449,7 млн рублей уголовного штрафа как дополнительного наказания.



Судебные разбирательства по другим делам

