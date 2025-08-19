Бывшие тесть и теща Баскова задолжали более 17 млрд рублей

Бывшие родственники известного певца Николая Баскова — его теща и тесть, Евгения и Борис Шпигели — накопили задолженность свыше 17,1 млрд рублей. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Из общей суммы долга более 16,2 млрд рублей связаны с взысканиями по иску Генеральной прокуратуры. Остальная задолженность, превышающая 900 млн рублей, включает:
неоплаченные коммунальные услуги;
налоговые обязательства;
иные финансовые взыскания.
Согласно сведениям приставов, Евгения Шпигель имеет следующие задолженности:
Почти 1 млн рублей по налогам и коммунальным платежам;
Более 202,6 млн рублей по «иным взысканиям имущественного характера» в пользу физических и юридических лиц (начало взысканий — февраль 2025 года);
Более 149,7 млн рублей в виде уголовного штрафа как дополнительного наказания.
Муж Евгении — Борис Шпигель — по налогам и ЖКХ должен существенно меньше:
370,5 тысячи рублей по налогам и коммунальным платежам;
С мая 2025 года с него также взыскивают:
400 тысяч рублей процессуальных издержек в доход государства;
449,7 млн рублей уголовного штрафа как дополнительного наказания.
15 августа 2025 года суд прекратил производство по делу о взыскании 582 тысяч рублей за экспертизу, проведённую в ходе раздела имущества бывших супругов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.
