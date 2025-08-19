«Синдром Лазаря»: как люди возвращаются к жизни после смерти

Қазақ тіліне аудару

Синдром Лазаря — редкое и до сих пор малоизученное явление, когда у человека после официального констатирования смерти неожиданно восстанавливается сердечная деятельность и дыхание. В медицинских кругах его также называют «самопроизвольным восстановлением кровообращения», сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pxhere.com

Феномен, о котором известно мало

Первый зафиксированный случай произошел в 1982 году, однако само название «синдром Лазаря» появилось лишь в 1993 году. С тех пор в мировой практике зарегистрировано около 38 подобных эпизодов. Подробные наблюдения были опубликованы в материалах Королевского медицинского общества Великобритании.

Почему это происходит

Несмотря на редкость феномена, врачи предполагают несколько возможных объяснений. Наиболее распространённая версия связана с гиперполяризацией дыхательных мышц и кратковременным блокированием легочной функции. Когда давление в грудной клетке приходит в норму, кровь может внезапно поступить к сердцу, «запуская» его работу.

В некоторых случаях восстановление жизнедеятельности происходит спустя минуты, в других — даже через несколько часов.

Реальные истории «воскрешений»

Синдром Лазаря не раз фиксировался в разных странах.

Япония, 2002 год.

65-летнего пациента признали мёртвым после безуспешной реанимации. Однако спустя 20 минут его сердце вновь заработало. Мужчина смог прийти в сознание, но прожил после этого ещё лишь четыре дня.

США, случай с полным выздоровлением.

Мужчину официально признали умершим, однако спустя несколько часов у него снова появился пульс. На удивление медиков, пациент полностью восстановился и продолжил нормальную жизнь.

Откуда взялось название

Название феномена восходит к библейской истории о Лазаре, которого, по Евангелию, Иисус Христос воскресил через четыре дня после смерти. В современной медицине этот термин стал символом «возвращения с того света».

Загадка, которую ещё предстоит разгадать

Хотя синдром Лазаря признан официальной медициной, его механизмы до конца не объяснены. Для врачей это остаётся вызовом и одновременно напоминанием о том, что даже при констатации смерти человеческий организм способен преподносить удивительные сюрпризы.