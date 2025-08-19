Почему нельзя чистить компьютер пылесосом

Қазақ тіліне аудару

Многие пользователи, стремясь быстро избавиться от пыли и шерсти внутри системного блока, берут в руки пылесос. Однако такой способ может обернуться серьезной поломкой техники. Об этом предупредил руководитель технической поддержки Langame Software Александр Зинчеев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock

По его словам, применение пылесоса или любого другого электрооборудования, способного создавать статическое электричество, крайне опасно для материнской платы и других элементов ПК. Разряд может вывести из строя дорогостоящие комплектующие.

Чем заменить пылесос при чистке ПК

Эксперт отметил, что профессионалы используют более щадящие методы ухода за техникой. Среди них:

Сжатый воздух — специальные баллоны можно приобрести в магазинах бытовых товаров. С их помощью пыль легко удаляется даже из труднодоступных мест.

Кисть — малярная или антистатическая кисть поможет убрать загрязнения с радиаторов, кулеров и блока питания.

Компрессор — в компьютерных клубах с большим количеством устройств вместо баллонов часто применяют именно компрессор.

Почему пыль опасна для компьютера

Запыленность системного блока — одна из самых частых причин снижения производительности ПК. Скопившаяся грязь приводит к:

перегреву процессора и видеокарты;

замедлению работы системы;

ухудшению взаимодействия комплектующих;

сокращению срока службы техники.

Регулярная профилактика — залог долгой работы

Александр Зинчеев подчеркнул, что профилактическая чистка компьютера должна стать привычкой для каждого пользователя. Регулярное удаление пыли и шерсти позволит избежать перегрева, сбоев и дорогостоящего ремонта.