Почему нельзя чистить компьютер пылесосом

Многие пользователи, стремясь быстро избавиться от пыли и шерсти внутри системного блока, берут в руки пылесос. Однако такой способ может обернуться серьезной поломкой техники. Об этом предупредил руководитель технической поддержки Langame Software Александр Зинчеев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По его словам, применение пылесоса или любого другого электрооборудования, способного создавать статическое электричество, крайне опасно для материнской платы и других элементов ПК. Разряд может вывести из строя дорогостоящие комплектующие.
Эксперт отметил, что профессионалы используют более щадящие методы ухода за техникой. Среди них:
Сжатый воздух — специальные баллоны можно приобрести в магазинах бытовых товаров. С их помощью пыль легко удаляется даже из труднодоступных мест.
Кисть — малярная или антистатическая кисть поможет убрать загрязнения с радиаторов, кулеров и блока питания.
Компрессор — в компьютерных клубах с большим количеством устройств вместо баллонов часто применяют именно компрессор.
Запыленность системного блока — одна из самых частых причин снижения производительности ПК. Скопившаяся грязь приводит к:
перегреву процессора и видеокарты;
замедлению работы системы;
ухудшению взаимодействия комплектующих;
сокращению срока службы техники.
Александр Зинчеев подчеркнул, что профилактическая чистка компьютера должна стать привычкой для каждого пользователя. Регулярное удаление пыли и шерсти позволит избежать перегрева, сбоев и дорогостоящего ремонта.
