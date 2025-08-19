18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.57
629.48
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.08.2025, 16:14

Алексей Чумаков перенёс экстренную операцию на позвоночнике

Новости Мира 0 383

Известный российский певец Алексей Чумаков оказался в больнице после того, как внезапно перестал двигаться. Инцидент произошёл четыре дня назад, и музыканту потребовалась срочная операция на позвоночнике, о чём он сам сообщил во время недавнего концерта в Петербурге, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Алексей Чумаков / ВК
Фото: Алексей Чумаков / ВК

Концерт без привычных танцев

Фанаты, собравшиеся на выступление Чумакова, заметили, что артист ограничил свою активность на сцене. Обычно его концерты сопровождаются энергичными танцевальными номерами, однако на этот раз певец вынужден был отказаться от привычного шоу. «Сегодня, к сожалению, без танцев, четыре дня назад у меня была операция», — признался исполнитель перед двумя тысячами зрителей.

Причины экстренной госпитализации

По информации издания «СтарХит», здоровье Чумакова пострадало из-за длительного игнорирования болевых ощущений. Проблемы обострились до такой степени, что певец практически перестал ходить. В сложной ситуации ключевую роль сыграла его супруга, певица Юлия Ковальчук, которая настояла на немедленной госпитализации.

«Юля меня буквально спасла… Операция длилась пять часов и прошла замечательно», — поделился Алексей.

Последствия операции и восстановление

Во время хирургического вмешательства на позвоночнике артиста были установлены шесть титановых штифтов и две небольшие пластины. В шутливой форме Чумаков отметил: «На сегодняшний день меня можно смело назвать киборгом».

В ближайшее время певец начнёт курс восстановления и реабилитации, чтобы вернуться к полноценной сценической деятельности и танцевальным номерам.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира