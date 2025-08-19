Алексей Чумаков перенёс экстренную операцию на позвоночнике

Қазақ тіліне аудару

Известный российский певец Алексей Чумаков оказался в больнице после того, как внезапно перестал двигаться. Инцидент произошёл четыре дня назад, и музыканту потребовалась срочная операция на позвоночнике, о чём он сам сообщил во время недавнего концерта в Петербурге, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Алексей Чумаков / ВК

Концерт без привычных танцев

Фанаты, собравшиеся на выступление Чумакова, заметили, что артист ограничил свою активность на сцене. Обычно его концерты сопровождаются энергичными танцевальными номерами, однако на этот раз певец вынужден был отказаться от привычного шоу. «Сегодня, к сожалению, без танцев, четыре дня назад у меня была операция», — признался исполнитель перед двумя тысячами зрителей.

Причины экстренной госпитализации

По информации издания «СтарХит», здоровье Чумакова пострадало из-за длительного игнорирования болевых ощущений. Проблемы обострились до такой степени, что певец практически перестал ходить. В сложной ситуации ключевую роль сыграла его супруга, певица Юлия Ковальчук, которая настояла на немедленной госпитализации.

«Юля меня буквально спасла… Операция длилась пять часов и прошла замечательно», — поделился Алексей.

Последствия операции и восстановление

Во время хирургического вмешательства на позвоночнике артиста были установлены шесть титановых штифтов и две небольшие пластины. В шутливой форме Чумаков отметил: «На сегодняшний день меня можно смело назвать киборгом».

В ближайшее время певец начнёт курс восстановления и реабилитации, чтобы вернуться к полноценной сценической деятельности и танцевальным номерам.