Женщина продает картины, которые рисуют ее домашние крысы

Жительница Великобритании превратила своих домашних крыс в настоящих «художников», продавая их абстрактные работы по цене до £500, сообщает Daily Star, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Joseph Walshe

От эксперимента до бизнеса

В феврале 2025 года студентка Элла Вудленд решила дать своим восьми питомцам — Гублеру, Румпелю, Риду, Хотчу, Моргану, Люку, Росси и Гидеону — возможность «творить». Она предоставила им холсты, а также акварельные и детские краски. Получившиеся мини-картины Элла начала продавать через интернет.

Изначально стоимость работ была символической — всего £10. Однако после того как фотографии «творчества» грызунов стали вирусными в социальных сетях, интерес к картинкам резко вырос. Сейчас одна работа оценивается до £500.

Доходы идут на заботу о питомцах

По словам Эллы, полученные деньги в основном идут на содержание крыс. Она уже приобрела клетку премиум-класса за £250, различные туннели для игр и специальные кормовые смеси.

«Я могу копить на машину и уроки вождения, а крысы получают массу удовольствия и угощений», — отметила девушка.

Рост популярности и спроса

Первые заказы поступали медленно — всего 2–3 картины в неделю. Однако после того как один из покупателей опубликовал фото работ в соцсетях, спрос увеличился на 500%.

Сегодня Элла выставляет около 20 картин каждую неделю, и все они раскупаются мгновенно.