Врач объяснила, может ли передаваться кариес через поцелуи

Существует распространенное мнение, что кариес может «передаваться» через поцелуи. Однако стоматолог-терапевт и пародонтолог клиники «СМ-Стоматология» Инна Ростовенко уточнила, что это не так, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Global Look Press

По словам врача, кариес — это хронический инфекционный процесс, развивающийся в твердых тканях зуба. Он сопровождается деминерализацией эмали и разрушением дентина, что приводит к появлению кариозных полостей.

Причины возникновения кариеса

Ростовенко отмечает, что основная причина кариеса — недостаточная гигиена полости рта. Зубной налет содержит бактерии, которые при слабом уходе прикрепляются к эмали и выделяют кислоту, разрушающую зубные ткани.

«При поцелуе кариес напрямую не передается. Однако через слюну можно передать бактерии, участвующие в его развитии, например, Streptococcus mutans. Эти микроорганизмы есть в слюне каждого человека, и нормальный иммунитет подавляет их активность. При этом через слюну могут передаваться и другие патогенные микроорганизмы», — пояснила специалист.

Важность своевременного лечения

Стоматолог подчеркнула, что контроль за состоянием зубов крайне важен, особенно если в полости рта установлены ортодонтические аппараты.

«Не стоит ждать появления боли или первых признаков кариеса. Своевременная диагностика и лечение помогают избежать осложнений, таких как пульпит или периодонтит, а также необходимость удаления зуба», — отметила Ростовенко.

Профилактика кариеса

Для снижения риска развития кариеса врач рекомендует:

Дважды в год проходить профилактический осмотр у стоматолога.

Проводить комплексную гигиену полости рта, включая чистку зубов, межзубных промежутков с помощью нити или ершиков и ирригаторов.

Ограничивать употребление углеводистой пищи, которая способствует размножению кариесогенных бактерий.

Отдавать предпочтение твердым овощам и фруктам, которые естественным образом очищают поверхность зубов.