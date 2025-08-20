18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.57
629.48
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.08.2025, 09:37

Как кошки предчувствуют беду и предупреждают хозяев: 5 тревожных сигналов

Новости Мира 0 803

Считается, что кошки обладают особым, почти мистическим «шестым чувством». Эти животные способны улавливать то, что недоступно человеческим органам чувств. Одни хозяева относятся к этому скептически, другие — с настороженностью, но факт остаётся фактом: именно кошки не раз спасали людей от беды, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

В истории зафиксированы случаи, когда питомцы будили хозяев во время пожара, странно реагировали перед землетрясениями и даже помогали избежать несчастных случаев. Эксперты выделяют несколько признаков, по которым можно понять: кошка чувствует угрозу и старается предупредить человека.

1. Нервозность и беспокойство

Если животное начинает метаться по дому, прятаться в укромных местах или проявлять тревожность без видимой причины — это сигнал обратить внимание. Такое поведение может быть связано с запахами газа, изменением электромагнитного фона или даже с приближением природных катаклизмов. Иногда тревожность объясняется болезнью, но игнорировать подобные знаки нельзя.

2. Необычные позы и попытки скрыться

Кошка может прижиматься к полу, стараться забиться под кровать или мебель, будто ищет защиту. Для человека это тревожный сигнал: животное может ощущать то, что для нас пока незаметно — вибрации, колебания или приближение непогоды.

3. Отказ от пищи

Длительное отсутствие аппетита у питомца — повод немедленно показать его ветеринару. Но если медицинских причин не обнаружено, отказ от еды может указывать на эмоциональное напряжение или внутреннее ощущение угрозы. В эзотерических трактовках считается, что кошка в такие моменты «берёт на себя» часть негативной энергии.

4. Странные и непривычные звуки

Громкое и настойчивое мяуканье, утробное «вытьё» или другие непривычные звуки, которые животное издаёт продолжительное время, часто указывают на страх или сильное беспокойство. В таких случаях хозяину стоит проверить дом: исключить источники опасности и убедиться, что в доме всё в порядке.

5. Лёгкая агрессия

Иногда кошка может неожиданно начать кусать или царапать хозяина, хотя раньше такого не было. Важно понимать: это не всегда игра. Подобная реакция может быть попыткой привлечь внимание и буквально «оттолкнуть» человека от места, где ему угрожает опасность.

Почему не стоит игнорировать сигналы кошки

Каждый из этих признаков по отдельности ещё не означает неизбежную беду. Но если они проявляются комплексно и повторяются, это повод насторожиться. Кошки, обладающие особой чувствительностью, могут стать для человека своеобразным «датчиком тревоги».

Именно поэтому внимательное отношение к поведению питомца иногда помогает вовремя заметить угрозу и избежать серьёзных последствий.

6
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира