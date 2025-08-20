18+
20.08.2025, 14:13

В Китае 17-летняя девушка продала своего парня в рабство за $14 тысяч

Новости Мира

История, произошедшая в Китае, шокировала не только полицию, но и общественность. Юная девушка обманула собственного парня, организовав его похищение и продажу в трудовое рабство. Полученные деньги она потратила на отдых в Таиланде, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: thethaiger.com
Фото: thethaiger.com

Опасное знакомство, обернувшееся ловушкой

19-летний молодой человек познакомился с привлекательной девушкой в одном из заведений. В процессе общения она утверждала, что её родители живут в Мьянме и могут помочь парню с трудоустройством. Девушка настаивала, что для этого нужно поехать с ней за границу.

Не подозревая подвоха, парень согласился. В начале 2025 года они выехали через Таиланд в сторону Мьянмы. Однако на границе произошла ссора, после которой на жертву внезапно напали вооружённые люди.

Рабство и издевательства

Похитители лишили молодого человека документов и телефона, после чего заперли в маленьком помещении. Его заставляли участвовать в онлайн-мошенничестве, работая по 20 часов в сутки.

За невыполнение «нормы» парня избивали металлическим прутом, морили голодом. В результате жестоких пыток он частично потерял слух.

Требование выкупа

Сразу после похищения преступники связались с родителями жертвы и потребовали 48 тысяч долларов за его освобождение. Чтобы собрать нужную сумму, семье понадобилось четыре месяца. После перевода денег парня выпустили на свободу.

Юная организаторша преступления

Позже выяснилось, что главным инициатором похищения была сама девушка. Она получила свою долю — 14 тысяч долларов — и отправилась в отпуск в Таиланд.

Когда несовершеннолетняя вернулась в Китай, её задержала полиция. Правоохранители были потрясены, что преступнице оказалось всего 17 лет. Сейчас ей предъявлены обвинения в торговле людьми и мошенничестве.

