20.08.2025, 18:09

«Мы выросли в разные стороны»: Алена Краснова объявила о разводе с Никитой Пресняковым

Новости Мира 0 272

Модель и блогер Алена Краснова объявила о разводе с Никитой Пресняковым, внуком Аллы Пугачевой. Информацию об этом опубликовало агентство The Voicemag, ссылаясь на пост самой Красновой в одной из запрещенных социальных сетей, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: @starhitru
Фото: @starhitru

Краткая предыстория отношений

Никита Пресняков и Алена Краснова вступили в брак в 2017 году. В 2022 году Никита переехал в США, а спустя несколько месяцев его супруга последовала за ним.

В блоге Алена неоднократно делилась трудностями адаптации к жизни в Америке. Из-за этого каждое лето она возвращалась в Россию, в то время как Никита оставался за границей.

Ранее появлявшиеся слухи о разрыве

Еще в прошлом году в СМИ обсуждалась возможная расставание пары. Тогда причиной называли измену Алены.

Однако Никита Пресняков быстро опроверг эти слухи, заявив, что их отношения находятся в «идеальном состоянии», и не понимает, откуда берутся подобные домыслы.

Решение о разводе спустя восемь лет

На этот раз новости оказались достоверными. В своем блоге Алена Краснова написала:

«Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны. Это решение далось непросто».

Пост стал настоящим шоком для поклонников пары, многие из которых выразили надежду, что расставание прошло мирно.

Никита Пресняков подтвердил эти надежды коротким комментарием:

«Остались».

Таким образом, факт развода официально подтвержден, и бывшие супруги сохраняют дружеские отношения.

